Фото: t.me/aqorda_resmi

«Этот авторитетный форум, объединяющий ведущих исследователей и ученых из разных стран мира, уже привлек к себе внимание международной научной общественности как уникальная платформа обмена мнениями и информацией по тюркской проблематике в контексте Алтая – феноменального географического, исторического явления в летописи мировой цивилизации. Алтай, издревле почитаемый как сакральная колыбель тюркского этноса, нуждается в изучении и осмыслении с позиции нынешнего уровня мировой науки», - говорится в его обращении.

Президент отметил, что такая комплексная исследовательская работа необходима и для проведения масштабного международного диалога по дальнейшему сближению культур современных тюркских народов, обязанных своим происхождением овеянному легендами древнему Алтаю. В нынешнее время Алтай органично объединил на своих просторах Казахстан, Россию, Китай, Монголию.

«Именно поэтому на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине мною была обнародована инициатива запуска «Трансалтайского диалога», призванного способствовать развитию научно-гуманитарного и экономического сотрудничества в интересах наших народов. Роль России в развитии мировой тюркологии трудно переоценить, русские ученые традиционно находятся в авангарде данного, в высшей степени актуального, научного направления. Их вклад в изучение археологии, этнологии, лингвистики, нумизматики и других сопутствующих сфер, имеющих непосредственное отношение к истории тюркских народов, является достоянием мировой науки и представляет собой практический интерес как действенный инструмент единения, солидарности, сотрудничества в современную эпоху», - сказал он.

Особое внимание развитию тюркологии уделяется и в Казахстане, подчеркнул Глава государства. По инициативе нашей страны в 2010 году в Астане была открыта Международная тюркская академия, ставшая уникальным центром консолидации научных усилий ведущих экспертов из тюркоязычных и других государств.

«Мы придаем важное значение расширению научных и образовательных связей между странами Алтайского региона. На базе ведущих казахстанских университетов успешно функционируют специализированные кафедры и институты. Международным коллективом известных ученых готовится к изданию второй том академической истории Казахстана, в котором будут отражены и новейшие открытия в тюркологии. Нашими общими усилиями многое сделано для популяризации истории и культурного наследия тюркских народов. Но впереди большая работа по систематизации знаний о тюркском мире для передачи их будущим поколениям», - говорится в приветствии.

Президент выразил уверенность, что в ходе конференции состоятся содержательные и плодотворные дискуссии, будут высказаны новые идеи и намечены перспективные направления совместного научного поиска по важнейшим проблемам развития тюркской цивилизации.