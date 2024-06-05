Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата

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Резонансная история с супругой казахстанского дипломата получила продолжение. Карина Мамаш, которая недавно выступила с заявлением о том, что в течение 10 лет подвергалась физическому насилию со стороны мужа Сакена Мамаша, выступила с громким видеообращением в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

«Гульнар апай сегодня связалась с моей бабушкой. Она старшая невестка, которая воспитывала Сакена с трех лет. Моей бабушке пригрозили, что Карине (то есть - мне) следует отозвать свое заявление, пока не стало слишком поздно. Кроме того, у Сакена есть знакомые в Астане и Казахстане. Они угрожали ранить или убить меня», — сообщила девушка.

Также она добавила, что ее семья очень тяжело переживает проблемную ситуацию.

«У моей бабушки ноги отказали. Она себя плохо чувствует еще и на фоне того, что сейчас происходит с ее родной внучкой. Они ее атаковали и постоянно ей пишут. Сначала вымаливали прощение, а сейчас поступают угрозы», — заключила Карина.

Кроме того, в соцсетях распространились видеозаписи насилия в отношении неё со стороны супруга Сакена.

Напомним, о том, что Карина Мамаш находится в опасности, стало известно общественникам. Они просили привлечь ее мужа к уголовной ответственности за систематические истязания и лишить его всех полномочий.

Сакена Мамаша экстренно отозвали из ОАЭ в Казахстан, отстранили от должности и возбудили уголовное дело по статье «Истязание».