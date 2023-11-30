KASE: 30-летняя история успеха

Как и тенге, только позже на два дня, свой 30-летний юбилей отметила Казахстанская фондовая биржа.
Совпадение даже не символичное, а скорее закономерное. Поскольку именно с удара биржевого гонга KASE национальная валюта Казахстана стала законным полноценным платежным средством, обеспечила финансовый и экономический суверенитет республики.
Сегодня KASE занимает второе место среди бирж на постсоветском пространстве по объему торгов ценными бумагами и четвертое – по объему капитализации рынка акций FEAS – Федерации евро-азиатских фондовых бирж.
Вместе с председателем правления KASE Алиной Алдамберген ретроспективно проследим не только путь биржи, но и ту роль, которую KASE сыграла и играет в развитии национальной экономики независимого Казахстана.
– Алина Утемисовна, если взглянуть на этапы развития биржи, какие, на Ваш взгляд, эффективные решения, действия, показатели KASE способствовали развитию фондового рынка и экономики Казахстана в целом?
– За 30 лет своего развития KASE стала универсальной биржей с вертикально интегрированной платформой, позволяющей решать любые задачи современной экономики.
Платформа объединяет торговую площадку, Клиринговый центр KASE с функциями Центрального контрагента на всех рынках, который выступает гарантом завершения расчетов по сделкам. Биржа является оператором расчета основного безрискового бенчмарка денежного рынка Казахстана – индикатора TONIA. А Индекс KASE – основной индикатор национального фондового рынка.
Основные направления деятельности KASE: рынок ценных бумаг; денежный и валютный рынки; рынок деривативов. Благодаря этому биржа устойчиво проходит все колебания экономического цикла, на разных фазах которого востребованы разные классы финансовых инструментов и услуг.
Мы предоставляем диверсифицированную линейку продуктов. Она включает локальные и международные акции на площадке KASE Global, облигации, производные финансовые инструменты, ГЦБ, инвестиционные фонды, иностранные акции, инструменты валютного, срочного и денежного рынков.
KASE системно развивает цифровые решения, выходящие за рамки стандартных биржевых сервисов и устаревших практик.
Для облегчения доступа на рынок иностранных инвесторов биржа предоставляет современную отлаженную инфраструктуру торгов и расчетов, рынка репо и полноценного режима Т+2. KASE имеет собственную корреспондентскую сеть для осуществления денежных расчетов на биржевых рынках. Платформа биржи позволяет расширять географию инвесторов за счет участия в деятельности международных биржевых ассоциаций, при этом являясь ключевым источником информации о казахстанском рынке капитала.
Площадка KASE учитывается при позиционировании Казахстана в глобальных рыночных рейтингах FTSE, MSCI и S&P. Благодаря государственной политике по развитию отечественного фондового рынка и усилиям KASE казахстанский фондовый рынок с 2017 года классифицируется международными службами индексов MSCI, FTSE и S&P в качестве Frontier Markets. По качественным параметрам KASE полностью соответствует требованиям Emerging market.
За эти годы на бирже успешно реализован ряд IPO таких крупных компаний, как АО «КазТрансОйл», «Ксеll», «KEGOC», «Разведка Добыча КазМунайГаз».
В декабре 2022 года по итогам IPO АО «НК «КазМунайГаз» в торговой системе KASE было размещено простых акций на 137,5 миллиарда тенге, что составляет 89% от общего объема удовлетворенных заявок инвесторов. В 2023-м в результате SPO АО «KEGOC» на площадке KASE было привлечено 18,7 миллиарда тенге, что составляет 82,4% от общего объема размещения.
– Биржа осуществляет Стратегию развития на 2022–2024 годы. Какие цели ставятся на ближайшее будущее?
– Совместно с АО «Национальная платежная корпорация» биржа разрабатывает пилотный проект по выпуску токенизированных ценных бумаг на базе технологии блокчейн с расчетами в цифровом тенге.
Преимущество выпуска цифровых ценных бумаг в сравнении с традиционными – упрощение, ускорение и удешевление их выпуска за счет сокращения процедур и посредников. А также высокая скорость проведения расчетов и транзакций по сделкам, максимальный уровень безопасности хранения данных.
В 2024 году планируется приступить к разработке стратегии развития биржи на 2025–2027 годы. В документе будут учтены новые тренды: рост роли и количества розничных инвесторов на фондовом рынке; растущая значимость цифровых активов и цифровизация финансовых рынков; развитие экосистем и ESG-факторов на рынке капитала; региональная экспансия и возрастающая роль центральных контрагентов; открытие возможностей по расширению услуг на соседние рынки.
Напомню, что Казахстан принял Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года и Экологический кодекс. Поэтому KASE продолжит комплексную работу по продвижению принципов устойчивого развития. В их числе совершенствование инфраструктуры выпуска ESG-облигаций, внедрение новых ESG-финансовых продуктов, развитие стандартов раскрытия информации об устойчивом развитии, широкая просветительская работа.
Биржа как важный структурный элемент финансовой системы и экономики Казахстана будет продолжать работу по повышению уровня корпоративного управления, совершенствованию управленческой отчетности, применению новых подходов к оценке проектов с учетом их маржинальности, а также по внедрению новых подходов к дивидендной политике.
Это будет способствовать устойчивому развитию KASE и повышению ее инвестиционной привлекательности, усилению стратегических и конкурентных преимуществ.