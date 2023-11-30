KASE: 30-летняя история успеха

Как и тенге, только позже на два дня, свой 30-летний юбилей отметила Казахстанская фондовая биржа.

Фото: Валерий Аяпов

Совпадение даже не символичное, а скорее закономерное. Поскольку именно с удара биржевого гонга KASE национальная валюта Казахстана стала законным полноценным платежным средством, обеспечила финансовый и экономический суверенитет республики.

Сегодня KASE занимает второе место среди бирж на постсоветском пространстве по объему торгов ценными бумагами и четвертое – по объему капитализации рынка акций FEAS – Федерации евро-азиатских фондовых бирж.

Вместе с председателем правления KASE Алиной Алдамберген рет­роспективно проследим не только путь биржи, но и ту роль, которую KASE сыграла и играет в развитии национальной экономики независимого Казахстана.

– Алина Утемисовна, если взглянуть на этапы развития биржи, какие, на Ваш взгляд, эффективные решения, действия, показатели KASE способствовали развитию фондового рынка и экономики Казахстана в целом?

– За 30 лет своего развития KASE стала универсальной биржей с вертикально интегрированной платформой, позволяю­щей решать любые задачи современной экономики.

Платформа объединяет торговую площадку, Клиринговый центр KASE с функциями Центрального контрагента на всех рынках, который выступает гарантом завершения расчетов по сделкам. Биржа является оператором расчета основного безрискового бенчмарка денежного рынка Казахстана – индикатора TONIA. А Индекс KASE – основной индикатор национального фондового рынка.

Основные направления деятельности KASE: рынок ценных бумаг; денежный и валютный рынки; рынок деривативов. Благодаря этому биржа устойчиво проходит все колебания экономического цикла, на разных фазах которого востребованы разные классы финансовых инструментов и услуг.

Мы предоставляем диверсифицированную линейку продуктов. Она включает локальные и международные акции на площадке KASE Global, облигации, производные финансовые инструменты, ГЦБ, инвестиционные фонды, иностранные акции, инструменты валютного, срочного и денежного рынков.

KASE системно развивает цифровые решения, выходящие за рамки стандартных биржевых сервисов и устаревших практик.

Для облегчения доступа на рынок иностранных инвесторов биржа предоставляет современную отлаженную инфраструктуру торгов и расчетов, рынка репо и полноценного режима Т+2. KASE имеет собственную корреспондентскую сеть для осуществления денежных расчетов на биржевых рынках. Платформа биржи позволяет расширять географию инвесторов за счет участия в деятельности международных биржевых ассоциаций, при этом являясь ключевым источником информации о казахстанском рынке капитала.

Площадка KASE учитывается при позиционировании Казахстана в глобальных рыночных рейтингах FTSE, MSCI и S&P. Благодаря государственной политике по развитию отечественного фондового рынка и усилиям KASE казахстанский фондовый рынок с 2017 года классифицируется меж­дународными службами индексов MSCI, FTSE и S&P в качестве Frontier Markets. По качественным параметрам KASE пол­ностью соответствует требованиям Emerging market.

За эти годы на бирже успешно реализован ряд IPO таких крупных компаний, как АО «КазТрансОйл», «Ксеll», «KEGOC», «Разведка Добыча КазМунайГаз».

В декабре 2022 года по итогам IPO АО «НК «КазМунайГаз» в торговой системе KASE было размещено простых акций на 137,5 миллиарда тенге, что составляет 89% от общего объема удовлетворенных заявок инвесторов. В 2023-м в результате SPO АО «KEGOC» на площадке KASE было привлечено 18,7 миллиарда тенге, что составляет 82,4% от общего объема размещения.

– Биржа осуществляет Стратегию развития на 2022–2024 годы. Какие цели ставятся на ближайшее будущее?

– Совместно с АО «Национальная платежная корпорация» биржа разрабатывает пилотный проект по выпуску токенизированных ценных бумаг на базе технологии блокчейн с расчетами в цифровом тенге.

Преимущество выпуска цифровых ценных бумаг в сравнении с традиционными – упрощение, ускорение и удешевление их выпуска за счет сокращения процедур и посредников. А также высокая скорость проведения расчетов и транзакций по сделкам, максимальный уровень безопас­ности хранения данных.

В 2024 году планируется приступить к разработке стратегии развития биржи на 2025–2027 годы. В документе будут учтены новые тренды: рост роли и количества розничных инвесторов на фондовом рынке; растущая значимость цифровых активов и цифровизация финансовых рынков; развитие экосистем и ESG-факторов на рынке капитала; региональная экспансия и возрастающая роль центральных контрагентов; открытие возможностей по расширению услуг на соседние рынки.

Напомню, что Казахстан принял Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года и Экологический кодекс. Поэтому KASE продолжит комплексную работу по продвижению принципов устойчивого развития. В их числе совершенствование инфраструктуры выпуска ESG-облигаций, внедрение новых ESG-финансовых продуктов, развитие стандартов раскрытия информации об устойчивом развитии, широкая просветительская работа.

Биржа как важный структурный элемент финансовой системы и экономики Казахстана будет продолжать работу по повышению уровня корпоративного управления, совершенствованию управленческой отчетности, применению новых подходов к оценке проектов с учетом их маржинальности, а также по внедрению новых подходов к дивидендной политике.

Это будет способствовать устойчивому развитию KASE и повышению ее инвестиционной привлекательности, усилению стратегических и конкурентных преимуществ.