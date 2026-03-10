Каскадная модель обучения: как готовят членов территориальных комиссий к республиканскому референдуму

Айман Аманжолова
корреспондент

В Казахстане продолжается масштабная подготовка к республиканскому референдуму, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил секретарь Центральной комиссии референдума РК Шавхат Утемисов, одним из ключевых направлений этой работы стала комплексная программа профессионального обучения членов комиссий, которая уже охватила 71 030 представителей территориальных и участковых комиссий референдума по всей стране.

«Чтобы обеспечить единые стандарты работы на всех уровнях, Центральная комиссия референдума подготовила специальный учебно-методический комплекс. В регионы направлены методические пособия, а также видеокурс, посвященный процедурам голосования. В нем подробно разъясняются порядок организации голосования, последовательность действий комиссий и основные требования к проведению референдума», - рассказал Шавхат Утемисов.

Подготовка организована по каскадной модели. На каждом уровне обучение начинается с входного тестирования по основным положениям Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и закона «О республиканском референдуме». Такой подход позволяет объективно оценить уровень подготовки членов комиссий и выстроить дальнейшее обучение с учетом практических задач.

Первый этап стартовал с республиканского онлайн-семинара, организованного Центральной комиссией референдума для постоянных членов территориальных комиссий. В нем принял участие 821 человек. В ходе семинара были рассмотрены ключевые аспекты предстоящей кампании: правовые процедуры, организационная работа комиссий, информационное сопровождение и другие вопросы.

Следующим этапом стало обучение на региональном уровне. Подготовку прошли 908 членов территориальных комиссий, а также председателей, заместителей председателей и секретарей участковых комиссий.

Контроль и единая координация образовательного процесса обеспечиваются через выездные обучающие семинары-совещания в регионах с участием членов Центральной комиссии и сотрудников аппарата.

«Особое внимание уделено практической части подготовки. Программа включает серию прикладных занятий, охватывающих все основные этапы работы участковых комиссий — от подготовки участка и уточнения списков до открытия участка, проведения голосования и подведения итогов. Обучение строится на моделировании реальных ситуаций и разборе кейсов, требующих правовой оценки и оперативного принятия решений. На этом этапе подготовку уже прошли 31 233 представителя руководящего состава участковых комиссий», - рассказал секретарь ЦКР РК.

Сейчас идёт третий этап обучения. Участковые комиссии при содействии территориальных комиссий проводят подготовку остальных 38 068 членов участковых комиссий. Завершить этот этап планируется до 13 марта.

Параллельно ведётся работа по обеспечению открытости и прозрачности референдума. На площадке Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК состоялся специальный онлайн-семинар для аккредитованных общественных объединений, некоммерческих организаций и представителей СМИ. В нём приняли участие более 500 человек.

Таким образом, подготовка к референдуму в Казахстане носит системный, многоуровневый и практико-ориентированный характер. Обучение специалистов комиссий, методическое сопровождение и вовлечение общественных институтов формируют основу для прозрачного и организованного проведения республиканского референдума.

Закон Республики Казахстан

