Kaspi создает два продуктовых центра – в Казахстане и Турции

У Kaspi будет два продуктовых центра — в Казахстане и Турции. Команды в Алматы и Стамбуле будут создавать сервисы сразу для обоих рынков, рассказал Михаил Ломтадзе

Фото: Kaspi.kz

В интервью Мигелю Армазе глава и сооснователь Kaspi.kz пояснил:

«Продуктовых центров будет два — Турция и Казахстан. Расстояние теперь не имеет значения. Оба центра будут создавать продукты для обеих стран».

К этому решению компания пришла, начав работать с турецкими клиентами.

«Мы поняли, что некоторые продукты и сервисы, созданные в Турции, отлично подходят Казахстану, а некоторые сервисы, созданные в Казахстане, — Турции. Тогда мы поднялись на уровень выше и сказали: теперь мы создаем глобальные продукты», — пояснил Ломтадзе.

Например, общими для двух стран становятся рекламный продукт, маркетинг, риск-менеджмент и компетенции в работе с данными.

«В нашем случае один плюс один может дать три», — отметил глава компании.

Ключевым преимуществом Казахстана Ломтадзе назвал уровень проникновения цифровых сервисов: он значительно выше турецкого, и именно этот опыт компания намерена переносить на новый рынок, в том числе для роста доли безналичной экономики.

Сильной стороной Турции он назвал производственную базу: большинство товаров, которые продаются на Hepsiburada, произведены внутри страны.

Совокупная аудитория компании в двух странах составляет около 25 млн пользователей. Долгосрочная цель — 100 млн.