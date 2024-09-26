Кассиры «Казпочты» присваивали деньги казахстанцев в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алматинской области по результатам анализа поступления денежных средств за оказанные государственные услуги выявила факты присвоения бюджетных средств в АО «Казпочта», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал Генеральной прокуратуры

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование, производство которого передано в Департамент экономических расследований Алматинской области.

«В ходе следствия установлено, что кассиры АО «Казпочта» присваивали часть оплаченной госпошлины, путем фальсификации квитанций. Преступная схема действовала в период с 2021 по 2023 год при оформлении паспортов и удостоверений личности»,- говорится в сообщении прократуры.

Приговором суда 2 кассира признаны виновными в совершении хищения имущества в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2) Уголовного кодекса) с назначением наказания в виде лишения свободы и установлением запрета на занятие материально-ответственных и руководящих должностей.