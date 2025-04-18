Касым-Жомарт Токаев: Государство выполняет соответствующие социальные обязательства

Президент
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Под председательством Главы государства сегодня проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении президент указал на имеющиеся недостатки в системе здравоохранения области. По его словам, несмотря на снижение младенческой смертности в регионе, по сравнению с ситуацией в стране этот показатель остается на высоком уровне. В регионе отмечается снижение заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. Однако сохраняется высокий удельный вес запущенных случаев онкологии. В целом, наблюдается низкий уровень укомплектованности бригадами скорой помощи.

«Следует особо отметить о вопиющих случаях массового отравления детей в образовательных организациях. Это недопустимо. В прошлом году пострадало свыше 400 детей, в этом году – 42 ребенка. Это говорит о серьезных проблемах в обеспечении безопасности питания детей в школах области. Поручаю правительству совместно с профильными государственными органами взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности учащихся. Следует выстроить качественную работу с организациями, обслуживающими учреждения образования. Акимат не должен допускать таких случаев. Социальная сфера имеет особое значение. Казахстан – социальное государство», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул президент, государство выполняет соответствующие социальные обязательства перед гражданами. Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь. В мире такая практика встречается редко.

«Но для нас это непоколебимая позиция.  Есть и другая сторона проблемы. Отдельные граждане прибегают к разным уловкам, чтобы получить социальные льготы и пособия. Можно даже сказать, что появилось социальное мошенничество. Такие люди наносят ущерб как государству, так и обществу. Помощь должна быть оказана действительно нуждающимся людям», - сказал Глава государства.

В этой связи президент поручил всесторонне проанализировать систему социальной поддержки. 

Также Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение акима Мангистауской области по активному проведению геологоразведочных работ для выявления месторождений редкоземельных металлов.

«Правительству нужно уделить особое внимание этой проблеме. Все вопросы повестки рассмотрены. Поручения должны быть выполнены своевременно. Каждая проблема будет под моим личным контролем. Будущее нашей страны – только в наших руках.  Никто за нас не сделает нашу работу. Это напрямую относится к Мангистауской области», - отметил Президент. 

#медицина #президент #Мангистау #государство

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