Под председательством Главы государства сегодня проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении президент указал на имеющиеся недостатки в системе здравоохранения области. По его словам, несмотря на снижение младенческой смертности в регионе, по сравнению с ситуацией в стране этот показатель остается на высоком уровне. В регионе отмечается снижение заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. Однако сохраняется высокий удельный вес запущенных случаев онкологии. В целом, наблюдается низкий уровень укомплектованности бригадами скорой помощи.

«Следует особо отметить о вопиющих случаях массового отравления детей в образовательных организациях. Это недопустимо. В прошлом году пострадало свыше 400 детей, в этом году – 42 ребенка. Это говорит о серьезных проблемах в обеспечении безопасности питания детей в школах области. Поручаю правительству совместно с профильными государственными органами взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности учащихся. Следует выстроить качественную работу с организациями, обслуживающими учреждения образования. Акимат не должен допускать таких случаев. Социальная сфера имеет особое значение. Казахстан – социальное государство» , - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул президент, государство выполняет соответствующие социальные обязательства перед гражданами. Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь. В мире такая практика встречается редко.

«Но для нас это непоколебимая позиция. Есть и другая сторона проблемы. Отдельные граждане прибегают к разным уловкам, чтобы получить социальные льготы и пособия. Можно даже сказать, что появилось социальное мошенничество. Такие люди наносят ущерб как государству, так и обществу. Помощь должна быть оказана действительно нуждающимся людям», - сказал Глава государства.

В этой связи президент поручил всесторонне проанализировать систему социальной поддержки.

Также Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение акима Мангистауской области по активному проведению геологоразведочных работ для выявления месторождений редкоземельных металлов.