Президент Казахстана отметил прочные политико-дипломатические связи между двумя странами и подчеркнул стремление к углублению экономического сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Казахстан остается крупнейшей и одной из самых быстрорастущих экономик региона:

В 2024 году зафиксирован экономический рост на уровне 4,8%.

ВВП страны достиг 288 млрд долларов.

Казахстан реализует масштабные политические и экономические реформы, чтобы поддерживать высокую динамику развития.

Казахстан стремится занять позицию ведущего торгового и логистического хаба Евразии:

Объем грузоперевозок через страну достиг 514 млрд тонно-километров.

Казахстан обеспечивает 90% сухопутной торговли между Европой и Китаем.

Объем транзита через порты Актау и Курык вырос на 62% (4,5 млн тонн).

Планируется укрепление партнерства с портом Копер – крупнейшим морским портом Словении.

Энергетика и промышленность – перспективные направления:

70% казахстанской нефти экспортируется в ЕС.

Разведанные запасы природного газа составляют 3 трлн кубометров, угля – 34 млрд тонн.

Казахстан добывает 19 из 34 редкоземельных элементов, критически важных для ЕС.

Казахстан активно сотрудничает с ведущими мировыми компаниями, чтобы раскрыть потенциал сектора по прагматичной формуле: инвестиции и технологии в обмен на сырье.

Активно развиваются проекты в «зеленой» энергетике при участии Total, Eni, Masdar и Svevind Energy Group.

На казахстанском рынке уже работают словенские компании Iskra и Gorenje.

Сельское хозяйство и продовольственная безопасность:

Казахстан экспортирует продукцию в 70 стран мира.

Планируется преобразовать отечественный агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор.

Казахстан намерен реализовать совместные инвестпроекты со Словенией.

Фармацевтика и IT:

Казахстан заинтересован в сотрудничестве со словенскими компаниями Krka и Lek для развития фармпроизводства.

Приглашены словенские IT-компании к партнерству в научных исследованиях, стартапах и технологическом образовании.

Финансы и инвестиции:

Бизнесу Словении предложено изучить потенциал МФЦА и присоединиться к его экосистеме.