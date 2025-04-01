Президент Казахстана отметил прочные политико-дипломатические связи между двумя странами и подчеркнул стремление к углублению экономического сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Казахстан остается крупнейшей и одной из самых быстрорастущих экономик региона:
В 2024 году зафиксирован экономический рост на уровне 4,8%.
ВВП страны достиг 288 млрд долларов.
Казахстан реализует масштабные политические и экономические реформы, чтобы поддерживать высокую динамику развития.
Казахстан стремится занять позицию ведущего торгового и логистического хаба Евразии:
Объем грузоперевозок через страну достиг 514 млрд тонно-километров.
Казахстан обеспечивает 90% сухопутной торговли между Европой и Китаем.
Объем транзита через порты Актау и Курык вырос на 62% (4,5 млн тонн).
Планируется укрепление партнерства с портом Копер – крупнейшим морским портом Словении.
Энергетика и промышленность – перспективные направления:
70% казахстанской нефти экспортируется в ЕС.
Разведанные запасы природного газа составляют 3 трлн кубометров, угля – 34 млрд тонн.
Казахстан добывает 19 из 34 редкоземельных элементов, критически важных для ЕС.
Казахстан активно сотрудничает с ведущими мировыми компаниями, чтобы раскрыть потенциал сектора по прагматичной формуле: инвестиции и технологии в обмен на сырье.
Активно развиваются проекты в «зеленой» энергетике при участии Total, Eni, Masdar и Svevind Energy Group.
На казахстанском рынке уже работают словенские компании Iskra и Gorenje.
Сельское хозяйство и продовольственная безопасность:
Казахстан экспортирует продукцию в 70 стран мира.
Планируется преобразовать отечественный агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор.
Казахстан намерен реализовать совместные инвестпроекты со Словенией.
Фармацевтика и IT:
Казахстан заинтересован в сотрудничестве со словенскими компаниями Krka и Lek для развития фармпроизводства.
Приглашены словенские IT-компании к партнерству в научных исследованиях, стартапах и технологическом образовании.
Финансы и инвестиции:
Бизнесу Словении предложено изучить потенциал МФЦА и присоединиться к его экосистеме.