Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль провели переговоры в узком составе

Международное сотрудничество, Президент
118
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Акорде в Восточном зале состоялись переговоры президентов Казахстана и Республики Корея в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Ёля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.

«Сегодняшний визит имеет огромное значение для обеих сторон. Республика Корея является для нас надежным стратегическим партнером. Отношения между двумя странами, основанные на традиционной дружбе, имеют глубокие корни. У нас сложились тесные связи на всех уровнях. Вопросы нашей общей повестки дня решаются в деловом духе и на конструктивной основе. Сегодня объем двустороннего товарооборота достиг 6 млрд долларов. Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь «золотым мостом дружбы», вносит огромный вклад в укрепление контактов межу народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень. Уверен, что Ваш визит придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Юн Сок Ёль подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.

«Сегодня отношения между нашими государствами поддерживаются на самом высоком уровне. Многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя, таким образом, созданию рабочих мест и развитию промышленности. Кроме того, они вносят свой вклад в модернизацию национальной инфраструктуры Казахстана, участвуя в таких проектах, как строительство БАКАД и парогазовой электростанции. Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом, сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества. В преддверии визита Правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Эта первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии», – сказал лидер Кореи.

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль вновь подтвердили намерение вывести отношения между двумя странами на новый уровень в рамках расширенного стратегического партнерства.

В ходе встречи также состоялся всесторонний обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Корея, имея схожие позиции по многим международным вопросам и будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий.

#переговоры #Токаев #президент #Акорда #Корея #Юн Сок Ёль

Популярное

Все
Преодоление. Пять лет созидания
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Остановка по требованию аудита
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
Привели в порядок окраину
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
20 процентов или шанс на жизнь?
Посевную кампанию завершают фермеры Северного Казахстана
Впустите радость в свою жизнь!
Объединяя усилия: ГЧП призвано органично дополнять реформы в сфере привлечения инвестиций
Быть сильными, ловкими, смелыми
Бег делает мир чище и добрее
Учат быть солдатом
Акцию «Обменяй мусор на подарок» провели в парке Караганды
Чистоте в городах мешает мусор в головах
Еще одна напасть – саранча
Второй хлеб заявил о себе на полях
В Усть-Каменогорске представили научное наследие Алтая Аманжолова
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области
Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства
Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Вопросы сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Южн…
Иностранных журналистов приглашают принять участие в конкур…
Президента Республики Корея торжественно встретили в Акорде
Взаимный доступ к товарам и услугам открывают Казахстан и С…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]