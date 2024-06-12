Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль провели переговоры в узком составе

В Акорде в Восточном зале состоялись переговоры президентов Казахстана и Республики Корея в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Ёля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.

«Сегодняшний визит имеет огромное значение для обеих сторон. Республика Корея является для нас надежным стратегическим партнером. Отношения между двумя странами, основанные на традиционной дружбе, имеют глубокие корни. У нас сложились тесные связи на всех уровнях. Вопросы нашей общей повестки дня решаются в деловом духе и на конструктивной основе. Сегодня объем двустороннего товарооборота достиг 6 млрд долларов. Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь «золотым мостом дружбы», вносит огромный вклад в укрепление контактов межу народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень. Уверен, что Ваш визит придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Юн Сок Ёль подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.

«Сегодня отношения между нашими государствами поддерживаются на самом высоком уровне. Многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя, таким образом, созданию рабочих мест и развитию промышленности. Кроме того, они вносят свой вклад в модернизацию национальной инфраструктуры Казахстана, участвуя в таких проектах, как строительство БАКАД и парогазовой электростанции. Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом, сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества. В преддверии визита Правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Эта первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии», – сказал лидер Кореи.

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль вновь подтвердили намерение вывести отношения между двумя странами на новый уровень в рамках расширенного стратегического партнерства.

В ходе встречи также состоялся всесторонний обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Корея, имея схожие позиции по многим международным вопросам и будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий.