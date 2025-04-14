Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанских миротворцев

Указы и распоряжения,Президент,Армия
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении группы военнослужащих государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан

1. За образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, наградить:

орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова

Аипова Жигера Муратулы – начальника управления Центра миротворческих операций Министерства обороны;

орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы

Аппазова Сухраба Тохтыкожаевича – старшего офицера – преподавателя Центра миротворческих операций Министерства обороны

Кәмен Бауыржан Қасымұлы – начальника штаба инженерного батальона войсковой части 58012 Министерства обороны

Қасымов Мақсат Сеилханұлы – офицера войсковой части 99230 Министерства обороны

Мырзанұлы Аллаберген – командира команды специального назначения войсковой части 74884 Министерства обороны

Сабыржанов Есен Елшатұлы – командира разведывательно-штурмовой роты (специального назначения) войсковой части 44736 Министерства обороны

Сейдалина Руслана Жанбековича – заместителя начальника департамента Министерства обороны;

орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева

Мамырханов Біржан Еркінғазыұлы – сержанта танкового батальона войсковой части 30217 Министерства обороны;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Ағыбай Абылай Ержанұлы – командира отделения войсковой части 32388 Министерства обороны

Акимова Самата Асанжановича – сержанта-инструктора Центра миротворческих операций Министерства обороны

Давлетова Рафика Мажидовича – начальника смены Центра миротворческих операций Министерства обороны

Еркинова Дархана Еркинулы – командира отделения войсковой части 44736 Министерства обороны

Карибаева Саяна Куантаевича – командира разведывательной группы войсковой части 22750 Министерства обороны

Кенжетай Ертай Жаңабергенұлы – офицера (подрывника) разведывательной группы войсковой части 22750 Министерства обороны

Мусаипова Нуржана Нурбековича – офицера Управления командующего регионального командования «Восток» Министерства обороны

Нурпеисова Ерлика Абюровича  – офицера (снайпера) разведывательной группы войсковой части 22750 Министерства обороны

Нурумова Серика Аскаровича – заместителя военного представителя Министерства обороны Республики Казахстан при ООН – заместителя военного атташе Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Республики Казахстан

Сисатова Азамата Амангельдиевича – начальника управления Министерства обороны

Теленчинова Сания Қалымқызы – старшего специалиста (старшего радиотелефониста) войсковой части 44793 Министерства обороны

Төкенов Ұлан Нұрбекұлы  – старшего офицера (инструктора по горной подготовке) войсковой части 44736 Министерства обороны.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 11 апреля 2025 года

№ 839

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