Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении группы военнослужащих государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду