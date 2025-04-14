Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении группы военнослужащих государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан
1. За образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, наградить:
орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова
Аипова Жигера Муратулы – начальника управления Центра миротворческих операций Министерства обороны;
орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы
Аппазова Сухраба Тохтыкожаевича – старшего офицера – преподавателя Центра миротворческих операций Министерства обороны
Кәмен Бауыржан Қасымұлы – начальника штаба инженерного батальона войсковой части 58012 Министерства обороны
Қасымов Мақсат Сеилханұлы – офицера войсковой части 99230 Министерства обороны
Мырзанұлы Аллаберген – командира команды специального назначения войсковой части 74884 Министерства обороны
Сабыржанов Есен Елшатұлы – командира разведывательно-штурмовой роты (специального назначения) войсковой части 44736 Министерства обороны
Сейдалина Руслана Жанбековича – заместителя начальника департамента Министерства обороны;
орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева
Мамырханов Біржан Еркінғазыұлы – сержанта танкового батальона войсковой части 30217 Министерства обороны;
медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»
Ағыбай Абылай Ержанұлы – командира отделения войсковой части 32388 Министерства обороны
Акимова Самата Асанжановича – сержанта-инструктора Центра миротворческих операций Министерства обороны
Давлетова Рафика Мажидовича – начальника смены Центра миротворческих операций Министерства обороны
Еркинова Дархана Еркинулы – командира отделения войсковой части 44736 Министерства обороны
Карибаева Саяна Куантаевича – командира разведывательной группы войсковой части 22750 Министерства обороны
Кенжетай Ертай Жаңабергенұлы – офицера (подрывника) разведывательной группы войсковой части 22750 Министерства обороны
Мусаипова Нуржана Нурбековича – офицера Управления командующего регионального командования «Восток» Министерства обороны
Нурпеисова Ерлика Абюровича – офицера (снайпера) разведывательной группы войсковой части 22750 Министерства обороны
Нурумова Серика Аскаровича – заместителя военного представителя Министерства обороны Республики Казахстан при ООН – заместителя военного атташе Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Республики Казахстан
Сисатова Азамата Амангельдиевича – начальника управления Министерства обороны
Теленчинова Сания Қалымқызы – старшего специалиста (старшего радиотелефониста) войсковой части 44793 Министерства обороны
Төкенов Ұлан Нұрбекұлы – старшего офицера (инструктора по горной подготовке) войсковой части 44736 Министерства обороны.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 11 апреля 2025 года
№ 839