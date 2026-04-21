Касым-Жомарт Токаев наградил Ухнаагийна Хурэлсуха орденом «Алтын Қыран»

«Мы знаем и уважаем Вас как мудрого, компетентного и опытного политика. В Казахстане высоко ценят Ваш самоотверженный труд во благо процветания Монголии. Под Вашим дальновидным руководством страна стремительно развивается, достигнув впечатляющих успехов. По Вашей инициативе реализуются инновационные проекты в различных сферах. Национальная экономика демонстрирует устойчивый рост, повысилось благосостояние народа, упрочился международный авторитет страны. Уверен, что под Вашим руководством монгольский народ продолжит поступательное движение по пути прогресса», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что между двумя странами установлены отношения, основанные на узах истинной дружбы и взаимного уважения.

«Ваша деятельность во главе Правительства способствовала расширению экономического сотрудничества между нашими странами. Ныне, будучи Президентом, Вы придали новый импульс этой работе. Благодаря совместным усилиям мы вывели казахско-монгольское взаимодействие на уровень стратегического партнерства. Несомненно, достигнутые сегодня договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению нашей дружбы.

В нынешнее нестабильное время сближение наших государств приобретает особенно важное значение и отвечает интересам обеих сторон. Вы внесли значительный вклад в упрочение двусторонних связей. Поэтому мною принято решение вручить Вам высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран». Это знак особого уважения казахского народа к Вам и всему братскому народу Монголии. Путь крепнут узы дружбы между нашими странами», – заявил Глава государства.