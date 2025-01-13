Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом ОАЭ

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства поблагодарил президента ОАЭ за радушный прием и гостеприимство, а также пожелал успешного проведения «Недели устойчивого развития Абу-Даби»

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочего визита в Абу-Даби Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Встреча состоялась во дворце Qasr Al Shatie, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в Абу-Даби и Дубае в 2023 году, которые придали мощный импульс сотрудничеству и открыли новые направления взаимодействия.

«ОАЭ – наш ключевой партнер в арабском мире. Мы привержены тесному взаимодействию по всему спектру двусторонних и многосторонних контактов на благо наших стран. Я высоко ценю Ваши усилия по укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, поступательно развивающегося в духе дружбы, доверия и взаимного уважения. Ваше Высочество, я с нетерпением жду возможности приветствовать Вас в Казахстане. Уверен, что Ваш визит в нашу страну станет важной вехой на пути укрепления казахско-эмиратских отношений», – сказал президент РК.

По его словам, сегодня ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане.

«В прошлом году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем вдвое. Во время нашей встречи в Абу-Даби мы поставили новую цель – увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов. Я предлагаю нашим правительствам сосредоточиться на конкретной экономической повестке для формирования положительной динамики торговли. Мы рассчитываем на Вашу поддержку в исполнении Совместной декларации о реализации стратегических инвестиционных проектов. В рамках этого документа мы активно сотрудничаем с эмиратскими компаниями в самых разных отраслях, включая транспорт и логистику, энергетику, финансы, туризм и многие другие, способствуя взаимному росту и прогрессу», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил президента Казахстана за участие в саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби». Отметив плодотворный характер сотрудничества двух стран, он подчеркнул важность дальнейшего расширения политического диалога и экономических связей, а также качественной реализации ранее достигнутых договоренностей.

Президент ОАЭ выразил уверенность в том, что в 2025 году отношения между Казахстаном и Эмиратами выйдут на новый уровень, способствуя развитию и процветанию двух государств. Он также высоко оценил роль Астаны в решении актуальных вопросов международной и региональной безопасности и устойчивого развития.

 

 

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