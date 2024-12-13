Касым-Жомарт Токаев побеседовал с призывниками в Уштобе

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент посетил отдел по делам обороны Каратальского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства осмотрел здание отдела по делам обороны Каратальского района, расположенное в Уштобе. Объект, действующий с 1983 года, был полностью отремонтирован и с октября этого года передан данному учреждению.

Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву о проекте Smart-военный комиссариат. В соответствии с новой инициативой граждане автоматически ставятся на воинский учет.

По словам министра, ежегодно более 160 тысяч 17-летних молодых людей ставятся на автоматический воинский учет. Профильное министерство также разработало информационную систему мобилизационных ресурсов. Цифровая трансформация охватывает всех мужчин Казахстана в возрасте от 16 до 60 лет. Ранее, когда воинский учет велся в бумажном виде, на учете состояло 2,5 миллиона граждан, а после оцифровки их стало 6,8 миллиона.

Кроме того, солдаты, имеющие образование в IT-сфере, в контексте реализации принципов «Слышащего государства» создали информационную службу Armia.kz. Данный проект разработан с помощью искусственного интеллекта для организации воспитательной и идеологической работы. У сервиса есть мобильная версия, которая полезна для обратной связи с родителями.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с призывниками и пожелал им успехов на воинской службе.

«Служить народу – это гражданский долг и священная обязанность. Желаю вам добиться высот в военной карьере и стать генералами. Несите службу с честью и достоинством. Будьте верны своей присяге» – сказал глава государства.

#минобороны #президент #воинский учет

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