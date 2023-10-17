Касым-Жомарт Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства поблагодарил своего учителя и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе официального визита в КНР Касым-Жомарт Токаев встретился и тепло побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему в Пекинском лингвистическом институте во время стажировки, сообщает Kazpravda.kz.

"Мне очень приятно спустя 40 лет вновь оказаться в стенах моего университета и встретить Вас в добром здравии. Хочу особо отметить Ваше трудолюбие, стойкость и бодрость духа. Знания, которыми Вы делились со своими учениками, бесценны. Все это подтверждает Ваш профессионализм, усердие и любовь к своему делу. Я знаю, что Вы находитесь на заслуженном отдыхе. Несмотря на это, Вы продолжаете участвовать в общественной жизни университета и вносите большой вклад в развитие межкультурных связей", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Лю Шициня и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

После беседы главе государства показали архивные документы о его учебе в университете.

В завершение мероприятия президент подарил Пекинскому университету языка и культуры портрет Абу-Насра Аль-Фараби и встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в учебном заведении.

 

#Токаев #встреча #профессор #Пекин #беседа

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