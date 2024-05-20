Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Сергеем Лавровым

Международное сотрудничество, Президент
101
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Они обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прибывшего в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Приветствуя российского дипломата, глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционно-промышленной кооперации.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

По его мнению, все поручения имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить многогранные связи между двумя странами.

Также были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, взаимодействия в многосторонних форматах и интеграционных объединениях.

 

#переговоры #Токаев #Россия #министр #Лавров

Популярное

Все
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ
Абиба Абужакынова взяла «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Аида Балаева предложила основать литературную премию имени Фраги
МВД обратилось к выпускникам и их родителям
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
Казахстан согласовал дополнительную квоту обмена бланками с Латвией, Литвой и Эстонией
Глава МИД Китая прибыл в Астану
Президентские выборы пройдут в Иране в течение 50 дней
Пропавших в России лошадей нашли спустя месяцы в Актюбинской области
Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов
Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана
Токаев: Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана
Сумма выплаченных пособий по безработице в РК ежемесячно растет
Ерлан Кошанов встретился с главой турецкого парламента
Алматинцы ощутили землетрясение
В Казахстане из-за паводков отменили международный ІТ-форум
Бывший замакима Шымкента осужден за покушение на дачу взятки
В Астане потерявшаяся шестилетняя девочка вызвала полицию через кнопку SOS
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Мужчина с почкой свиньи умер в США
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Ни проехать, ни пройти
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Сенатор поддержала законодательный запрет на вейпы в Казахстане

Читайте также

Совместную декларацию по делам семьи подписали страны-участ…
Токаев принял министра иностранных дел Китая
Ерлан Кошанов встретился с главой турецкого парламента
Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]