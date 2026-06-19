Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов

Пресс-служба Президента сообщила о подписании Главой государства ряда законов, передает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства».
Также Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».
Кроме того, утвержден Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».
Тексты законов публикуются в печати.