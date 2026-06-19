Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства».

Также Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Кроме того, утвержден Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».

Тексты законов публикуются в печати.