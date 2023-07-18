Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть пророка Мухаммеда в Медине

В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен пророк.

Фото пресс-службы президента РК

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Здесь глава государства совершил зиярат к могиле пророка Мухаммеда. В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен пророк.

Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», который пройдет в Джидде.