Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть пророка Мухаммеда в Медине
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В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен пророк.
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Здесь глава государства совершил зиярат к могиле пророка Мухаммеда. В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен пророк.
Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», который пройдет в Джидде.