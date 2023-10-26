Касым-Жомарт Токаев посетил новый микрорайон в Талдыкоргане

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В новом микрорайоне возводится 41 жилой дом на 1510 квартир

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства посетил новый строящийся микрорайон в центре области Жетысу и ознакомился с ходом строительства объектов на его территории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что в новом микрорайоне возводится 41 жилой дом на 1510 квартир общей площадью 122,6 тысяч квадратных метров. На строительство выделено 28,3 млрд тенге.

По словам акима Талдыкоргана, в прошлом году в этом районе введено в эксплуатацию 14 домов на 509 квартир площадью 44,1 тысяч квадратных метров. До конца текущего года планируется завершить строительство еще 21 дома на 783 квартиры, в 2024 году – остальных 6 домов на 218 квартир.

До конца года в Талдыкоргане будет введено в эксплуатацию 2065 квартир общей площадью 155,2 тысяч квадратных метров, в 2024 году – 2375 квартир. Кроме того, предусмотрено развитие правого берега реки Каратал.

Как сообщило руководство города, в ближайшее время новоселами в новых микрорайонах станут более 28 тысяч человек, или 14% населения города. С учетом этих вопросов для обеспечения комфортного проживания граждан отмечена необходимость строительства газовой котельной мощностью 50 Гкал в час и школы на 1200 мест в данном микрорайоне.

В завершение встречи президент поручил правительству изучить эти вопросы и принять эффективные решения.

#Токаев #Талдыкорган #строительство #визит #микрорайон

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