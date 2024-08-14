Касым-Жомарт Токаев посетил Qarmet в Темиртау

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Беседуя с сотрудниками предприятия, президент обозначил главную задачу – возродить былую славу комбината

Фото: пресс-служба президента РК

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Карагандинскую область началась с посещения металлургического комбината Qarmet в Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Глава государства ознакомился с работой доменной печи №3, объем производства которой составляет 3,8 млн тонн чугуна в год.

Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор предприятия Вадим Басин доложили о выполненных и реализуемых проектах развития производства на сумму свыше 3,5 млрд долларов. Дополнительно запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка 500 млн долларов и железорудного департамента в размере 978 млн долларов.

Предприятие продолжает масштабный ремонт зданий и сооружений. В программу реновации 2024 года включены более 100 объектов, ведется замена 50 тыс. квадратных метров кровли. Помимо этого, производится капитальный ремонт 120 санитарно-бытовых объектов по принятой программе «гигиена».

Президенту продемонстрировали работу конверторного цеха №2 и машины непрерывного литья заготовок, которые производят слябовые и блюмовые заготовки. По словам руководства, ключевыми задачами остаются поддержание технического состояния, усовершенствование систем ремонта, системы оборота кристаллизаторов и сегментов всех машин. В следующем году запланирована объемная работа по модернизации систем управления и систем гидравлики.

Как сообщил Андрей Лаврентьев, внедряемые проекты уже позволили стабилизировать работу комбината и прогнозировать выполнение программы компании «5-9-5». Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года.

Глава государства отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. Кроме того, в Темиртау этой осенью перезапустят экологически чистый вид транспорта – трамвай.

Касым-Жомарт Токаев поручил акцентировать внимание на необходимости строгого соблюдения сроков и высоких стандартов качества реализуемых проектов в области промышленной безопасности, эффективности и модернизации производства, улучшение экологической обстановки региона.

«Мы приняли правильное решение, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше. Но останавливаться нельзя. Главная задача – это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат», – отметил президент.

В предприятии работают более 34 тысяч сотрудников. Производственная мощность металлургического комбината составляет 5,3 млн тонн жидкой стали в год. В прошлом году предприятием было реализовано 2,9 млн тонн готовой продукции, из них 2,1 млн тонн на экспорт в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Азербайджан и Афганистан.

Далее глава государства посетил Центр креативных технологий Qarmet, которая является новой точкой для активной и творческой реализации молодежи города металлургов.

Директор по управлению непрофильными активами Qarmet Алмас Сиранов проинформировал президента об открытии в Центре техносекций – робототехники, автомоделирования, беспилотно-летательных дронов, школы программирования, школы блогеров, журналистики, документалистики, студии подкастов и других творческих направлений. По его словам, Центр станет визитной карточкой не только металлургического комбината, но и города, площадкой для профориентации и развития инженерных навыков молодежи.

В беседе с работниками и ветеранами предприятия, представителями профсоюзов президент отметил, что люди труда заслуживают самого большого уважения. Со стороны государства создаются все необходимые условия для улучшения их социального положения.

 

#Токаев #визит #QARMET #комбинат

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