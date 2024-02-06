Касым-Жомарт Токаев: Правительству необходимо принимать смелые решения

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В своем выступлении перед депутатами глава государства подчеркнул, что превращение Казахстана в передовую страну – это не просто лозунг, а конкретная цель.

– Мы должны идти путем поступательного развития. Поэтому, наряду с проведением радикальных политических реформ, мы должны принимать решительные шаги для того, чтобы осуществить глубокие преобразования в общественно-экономической жизни страны. Главное, чтобы все наши меры способствовали реализации принципов «Справедливого Казахстана». Прежде всего, необходимо придать новый импульс социально-экономической политике. Следует пересмотреть приоритеты развития, принципы поддержки и задачи, стоящие перед отраслями экономики. В конечном счете, государство в своей политике должно решительно перейти от бесконечных мер поддержки к содействию действительно качественному развитию. Пришло время, чтобы заниматься этим не на словах, а на деле, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на то, что Налоговый и Бюджетный кодексы, законы о государственных закупках, о государственно-частном партнерстве основаны на совершенно новых принципах, и подчеркнул, что они должны стать надежной основой в ходе реализации новой экономической политики. По словам Касым-Жомарта Токаева, стоит задача устранить барьеры в тарифной политике, модернизировать аграрный сектор, разработать эффективные подходы к управлению и финансированию социальной сферы.

– Важную роль здесь должно сыграть, прежде всего, правительство. Следует начать работу в новом темпе. Правительство в своей деятельности должно сочетать такие качества, как профессионализм, ответственность, оперативность, инициативность. Правительству необходимо принимать смелые, твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики во благо народа. Эта задача исключительной важности и носит стратегический характер, – сказал глава государства.

Глава государства сообщил, что после обсуждения кандидатуры премьер-министра, выдвинутой политической партией AMANAT, с руководителями фракций партий в Мажилисе в целом достигнуто общее мнение. В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Казахстан, президент предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра.

– Олжас Бектенов – опытный государственный служащий. Он обладает обширными знаниями в области экономики и других сферах, обладает высокими организаторскими способностями, дисциплинирован, честен, трудолюбив. Поэтому я думаю, у нас будет достаточно возможностей для реализации целей, стоящих перед экономикой страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На заседании выступили руководители фракций партий AMANAT, ОСДП, «Ак жол», НПК, Respublica, «Ауыл». Затем в ходе голосования кандидатуру нового руководителя правительства поддержали 69 депутатов, воздержались 7 народных избранников.

Глава государства поблагодарил депутатов Мажилиса за поддержку предложенной им кандидатуры на пост премьер-министра.

Вновь назначенный премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и депутатов Мажилиса Парламента за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на правительство задач.