Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Душанбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В международном аэропорту его встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Сегодня Глава нашего государства проведет встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия».

Завтра запланировано участие Президента Казахстана в заседании Совета глав государств СНГ.