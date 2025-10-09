Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Душанбе
Его встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Душанбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В международном аэропорту его встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Сегодня Глава нашего государства проведет встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия».
Завтра запланировано участие Президента Казахстана в заседании Совета глав государств СНГ.