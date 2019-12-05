Касым-Жомарт Токаев прибыл в Германию с официальным визитом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня у Президента Казахстана запланированы переговоры с Канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений. Программа визита также включает встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и известными политиками ФРГ", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
6 декабря в Берлине Касым-Жомарт Токаев выступит на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.
"Сегодня у Президента Казахстана запланированы переговоры с Канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений. Программа визита также включает встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и известными политиками ФРГ", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
6 декабря в Берлине Касым-Жомарт Токаев выступит на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.