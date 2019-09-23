Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в США. В Нью-Йорке он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Прибытие Президента Казахстана в США было анонсировано в виде статьи Касым-Жомарта Токаева, вышедшей в американском издании The Hill. Делать подобного рода публикации за несколько дней до визита в зарубежную страну, стало своего рода традицией, которую заложил еще Нурсултан Назарбаев. Если проанализировать статью Касым-Жомарта Токаева, то можно сделать вывод, что основная ее часть посвящена привлечению американского капитала в экономику Казахстана. Речь об инвестициях. В прошлом году их приток увеличился на 45%.
По словам Президента, ему хотелось бы видеть еще больше вовлеченных в казахстанскую экономику американских компаний и инвесторов. Для них, впрочем, как и для всех других предпринимателей, создан беспрецедентный в Центрально-азиатском регионе бизнес-климат.
"Связи между нашими странами, конечно, выходят далеко за рамки экономики. Мы установили тесные партнерские отношения с США и тесно сотрудничаем по многим важным внешнеполитическим вопросам. Это не изменится. Под моим руководством Казахстан продолжит конструктивную, сбалансированную и независимую внешнюю политику, которую мы так успешно проводили в течение последних трех десятилетий", – отметил Токаев в статье, размещенной в газете The Hill.
Визит Касым-Жомарта Токаева в Соединенные штаты Америки – первый в статусе Президента Казахстана. Но не первый для него лично. Токаев работал на посту заместителя Генерального секретаря ООН. Поэтому, чем-то новым эта поездка не станет. А наоборот, прежний опыт и завоеванный авторитет на международной арене – будут только на руку во время участия в 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
График в штатах ожидается напряженным. Глава государства выступит на общих дебатах и примет участие в политическом Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития.
Президент встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами государств и правительств ряда стран, руководителями международных организаций, представителями американского бизнеса, транснациональных компаний, политических и экспертных кругов США.
В этом году сессия Генеральной Ассамблеи пройдет на тему "Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода". Глава государства сделает на эту тему ряд предложений. В целом на полях сессии будет представлено видение Казахстана об устойчивом развитии, продовольственной безопасности, всеобщем охвате услугами здравоохранения и образования, вопросам окружающей среды.
