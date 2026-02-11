Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами двух государств, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Верительные грамоты вручили посол Греческой Республики Антониа Кацуру и посол Португальской Республики Жозе де Каштру Атаиде Амарал.

В своем приветственном слове Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику.

По его словам, все проблемные вопросы, которые существуют в современном мире, должны решаться исключительно мирным путем, посредством дипломатических каналов и инструментов.

Президент Казахстана передал слова приветствия главам государств и правительств Греции и Португалии, а также пригласил их посетить Астану с визитом.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и подтвердил готовность Администрации Президента и министерства иностранных дел оказывать им всестороннюю поддержку.

