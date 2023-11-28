Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Фором Эссозимной Гнассингбе

В Акорде состоялись переговоры в узком составе Касым-Жомарта Токаева с главой Тоголезской Республики Фором Эссозимной Гнассингбе, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев, тепло приветствовав Фора Гнассингбе, подчеркнул, что его исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях.

"Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с Вашей страной. Накануне, в ходе неофициальной беседы мы обсудили имеющиеся возможности, представляющие взаимный интерес для взаимодействия между Казахстаном и Вашей страной. Безусловно, мы располагаемся на разных континентах, в разных регионах, но в условиях международной напряженности мы должны объединять свои усилия. В этой связи Казахстан и Того, как и другие страны, должны держаться вместе, чтобы внести вклад в оздоровление международных отношений", – сказал президент.

В ходе встречи глава государства обозначил основные сферы, на которых Казахстан и Того могли бы сосредоточить свои совместные усилия. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо наладить постоянный диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.

В свою очередь президент Того Фор Гнассингбе поблагодарил президента и народ Казахстана за теплый прием

"Хочу поприветствовать Вас и весь народ Казахстана от имени тоголезского народа. Мы располагаем огромными возможностями для того, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству на благо наших народов", – сказал глава Того.

По завершении лидеры государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.