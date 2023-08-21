Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.

"Это мой первый визит в Вашу прекрасную страну в качестве президента Казахстана. Я уделяю первостепенное значение данному визиту. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к Вашему государству и Вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в полмиллиарда долларов, за первые 6 месяцев 2023 года уже достигла 600 млн долларов. До конца года планируется доведение этой важной цифры до 1 млрд долларов.

Глава государства выразил уверенность, что сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия.

В свою очередь Во Ван Тхыонг высоко оценил активизацию сотрудничества между двумя странами и выразил намерение укрепить тесное партнерство Казахстана и Вьетнама.

"Уверен, что Ваш первый официальный визит в нашу страну создаст новый стимул, чтобы активизировать традиционно дружественные отношения и успешное многоплановое сотрудничество двух стран. Я посещал Казахстан и был впечатлен великолепной, красивой страной, гостеприимными людьми. Во Вьетнаме с вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под Вашим руководством. Уверен, что благодаря Вашему опыту и стратегическому видению Казахстан будет развиваться благополучно и стабильно, внося свой вклад в развитие и сохранение стабильности в регионе и в мире.

Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время. Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает Вашу страну важным партнером в Центральной Азии", – заявил президент Вьетнама.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу Во Ван Тхыонга посетить с государственным визитом Казахстан.