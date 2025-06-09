Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Руменом Радевым

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В ходе переговоров в узком формате Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение визиту болгарского лидера Румена Радева с точки зрения дальнейшего укрепления казахско-болгарского партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

– Болгария – один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым нас связывают глубокие политические и экономические узы. Наше двустороннее сотрудничество демонстрирует стабильную динамику в самых разных сферах. Это проявляется в доверительном политическом диалоге, плодотворном межпарламентском взаимодействии, динамичном росте торговли и инвестиций, контактах между людьми и взаимной поддержке на международной арене.

Приятно отметить, что наша двусторонняя торговля выросла, это очень хорошая тенденция. Около 60 компаний с болгарским участием успешно работают на нашем рынке. В настоящее время мы продуктивно сотрудничаем в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, производство, транспорт и строительство. Мы видим большой потенциал для сотрудничества в таких перспективных областях, как энергетика, транспорт и логистика, «зеленый» переход, атомная отрасль, космос, сельское хозяйство, цифровизация, здравоохранение и туризм, – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Румен Радев выразил признательность Главе государства за теплый прием. Он подчеркнул, что высоко оценивает уровень партнерства между странами и рассчитывает на расширение взаимодействия во всех сферах двусторонней повестки.

– Болгария высоко ценит укрепление традиционно теплых и плодотворных связей между нашими странами и народами. Хочу лично приветствовать Вашу дальновидную политику и масштабные реформы, которые способствуют процветанию Вашей страны. Мы считаем Казахстан ключевым и приоритетным партнером в Центральной Азии. Ваши успехи за эти годы вызывают восхищение: стремительный экономический рост, прорывы в инновациях, науке, образовании и высоких технологиях. Вчера я посетил национальный космический центр. Ваши достижения произвели на меня глубокое впечатление, – добавил Президент Болгарии.

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