Фото: Акорда

Пакистанский журналист спросил у Токаева, почему Казахстан решил присоединиться к Авраамским соглашениям. На что Глава государства ответил, что Казахстан всегда был и остается решительным сторонником мира, стабильности и международного диалога. По словам казахстанского лидера, Авраамские соглашения, идея которых принадлежит президенту США, представляют собой поистине дальновидную инициативу.

«Присоединяясь к этим соглашениям, мы вновь подтверждаем нашу приверженность дипломатии как наиболее разумному инструменту урегулирования разногласий и укрепления долгосрочной региональной и глобальной стабильности», - сказал журналисту Касым-Жомарт Токаев.

Как пояснил Глава государства, у Казахстана хорошие отношения с Израилем, в то же время республика поддерживает палестинский народ и последовательно выступает за решение палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств. С точки зрения национальных интересов присоединение к Авраамским соглашениям закладывает прочную основу для привлечения инвестиций, передовых технологий и других ощутимых экономических выгод.