В интервью пакистанской газете The News International Глава государства объяснил причину такого решения, сообщает Kazpravda.kz
Пакистанский журналист спросил у Токаева, почему Казахстан решил присоединиться к Авраамским соглашениям. На что Глава государства ответил, что Казахстан всегда был и остается решительным сторонником мира, стабильности и международного диалога. По словам казахстанского лидера, Авраамские соглашения, идея которых принадлежит президенту США, представляют собой поистине дальновидную инициативу.
«Присоединяясь к этим соглашениям, мы вновь подтверждаем нашу приверженность дипломатии как наиболее разумному инструменту урегулирования разногласий и укрепления долгосрочной региональной и глобальной стабильности», - сказал журналисту Касым-Жомарт Токаев.
Как пояснил Глава государства, у Казахстана хорошие отношения с Израилем, в то же время республика поддерживает палестинский народ и последовательно выступает за решение палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств. С точки зрения национальных интересов присоединение к Авраамским соглашениям закладывает прочную основу для привлечения инвестиций, передовых технологий и других ощутимых экономических выгод.
«Надеюсь, что присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям будет способствовать расширению нынешнего сближения между арабами и евреями до уровня более широкого мусульмано-иудейского диалога», - отметил Президент.