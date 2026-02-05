Касым-Жомарт Токаев рассказал, почему Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

В интервью пакистанской газете The News International Глава государства объяснил причину такого решения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Пакистанский журналист спросил у Токаева, почему Казахстан решил присоединиться к Авраамским соглашениям. На что Глава государства ответил, что Казахстан всегда был и остается решительным сторонником мира, стабильности и международного диалога. По словам казахстанского лидера, Авраамские соглашения, идея которых принадлежит президенту США, представляют собой поистине дальновидную инициативу.

«Присоединяясь к этим соглашениям, мы вновь подтверждаем нашу приверженность дипломатии как наиболее разумному инструменту урегулирования разногласий и укрепления долгосрочной региональной и глобальной стабильности», - сказал журналисту Касым-Жомарт Токаев.

Как пояснил Глава государства, у Казахстана хорошие отношения с Израилем, в то же время республика поддерживает палестинский народ и последовательно выступает за решение палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств. С точки зрения национальных интересов присоединение к Авраамским соглашениям закладывает прочную основу для привлечения инвестиций, передовых технологий и других ощутимых экономических выгод.

«Надеюсь, что присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям будет способствовать расширению нынешнего сближения между арабами и евреями до уровня более широкого мусульмано-иудейского диалога», - отметил Президент.

 

#Токаев #Пакистан #интервью #Авраамские соглашения

