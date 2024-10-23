Касым-Жомарт Токаев вручил награды казахстанцам в честь Дня Республики
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Сегодня Президент вручил награды государственным служащим и руководителям национальных компаний, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Накануне Дня Республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственных наград ряду граждан за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами и активную общественную деятельность.