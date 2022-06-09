Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в 34-м заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Собеседники обсудили перспективы реализации в нашей стране ряда инвестиционных проектов в сферах инфраструктуры, транзитных перевозок, декарбонизации экономики и финансового сектора. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития мировой экономики.

Одиль Рено-Бассо поздравила Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и отметила, что его результаты еще более укрепят доверие иностранных инвесторов к нашей стране.

Она также поделилась своим видением перспектив развития экономики и укрепления финансовой системы Казахстана.