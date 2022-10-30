Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tg-канал «Борт1».

«С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей», – говорится в телеграмме.

Напомним, во время празднования Хэллоуина в Сеуле образовалась давка, в результате которой погибли более 150 человек, еще более 80 получили травмы. В числе погибших гражданка Казахстана.