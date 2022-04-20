Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным ученого-археолога Виктора Зайберта

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким ученого-археолога Виктора Зайберта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного ученого-археолога, доктора исторических наук Виктора Зайберта.

«Виктор Федорович всю свою жизнь посвятил археологическим исследованиям и раскопкам, изучению степной цивилизации. С его именем связаны уникальные по своей значимости открытия о богатом наследии Атбасарской и Ботайской культур, о первых свидетельствах одомашнивания и разведения лошадей на территории современного Казахстана. В.Зайберт оставил ценное научное достояние, пользовался среди коллег заслуженным авторитетом, был примером для молодых ученых», - говорится в телеграмме.

Выдающийся ученый, профессор археологии, член-корреспондент Германского археологического института и Академии социальных наук РК Виктор Федорович Зайберт скончался на 75-м году жизни.

Виктор Федорович родился в 1947 году в Северо-Казахстанской области. Окончил исторический факультет Петропавловского пединститута по специальности «учитель истории».

Свой трудовой путь начал в Северо-Казахстанском областном историко-краеведческом музее. В разные годы работал здесь реставратором археологических коллекций, научным сотрудником, заведующим отделом археологии.

Как отмечают в Министерстве образования и науки РК, благодаря упорному и кропотливому труду ученого на сегодня в Северо-Казахстанском краеведческом музее насчитывается более двухсот тысяч артефактов, найденных в древнем поселении Ботай.

Виктор Зайберт сделал сенсационное открытие: впервые на планете лошадь была одомашнена на территории Казахстана. Это исследование перевернуло существовавшую ранее теорию одомашнивания лошади.

Имя Виктора Зайберта широко известно в археологических кругах не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Он является автором нескольких научных открытий, более 100 книг и статей по древней истории Северного Казахстана. Читал лекции в университетах Белфаста, Кембриджа, Оксфорда, Ньюкасла, Эдинбурга. Награжден орденами «Достық» II степени
(2017 г.), «Парасат» (2021 г.). Вел научно-педагогическую и административную работу, занимал руководящие посты в разных институтах и научных центрах, руководил Северо-Казахстанской и Кокшетауской археологическими экспедициями.

В последние годы академик трудился в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в качестве директора Научно-
исследовательского института археологии и степной цивилизации.

Виктор Зайберт – ученый, всецело посвятивший себя науке, он называл себя немецким сыном казахского народа, подчеркнули в Миноборазования.

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