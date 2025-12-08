Фото: акимат

На столичном стадионе «Астана Арена» 9 декабря состоится матч лиги чемпионов «Кайрат» - «Олимпиакос». Для удобства болельщиков к месту проведения игры будут курсировать специальные автобусы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Столичный акимат организует порядка 25 автобусов, которые будут курсировать до стадиона «Астана Арена» в день матча.

Отправляться они будут со следующих точек города:

1.Парковка «Столичного цирка»;

2.Парковка мечети «Хазрет Султан»;

3.Парковка СК «Казахстан»;

4.Парковка Центрального парка;

5.Парковка «Бас Мешіт».

Автобусы начнут движение с 18:00 часов и будут курсировать в обоих направлениях. Прибыть на точки сбора болельщикам рекомендуется к 17:30 часам.

В ходе проведения матча департаментом полиции Астаны будут усилены меры безопасности. Для охраны общественного порядка будут привлечены около 2800 сотрудников полиции, включая патрульные подразделения, участковых инспекторов и кинологическую службу.

Ограничения движения по проспектам Кабанбай батыра и Туран вводиться не будут.

Полиция Астаны призывает болельщиков соблюдать общественный порядок, следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов и пользоваться организованным общественным транспортом для безопасного и комфортного посещения игры.