Алматинский «Кайрат» отправился в Лондон (Англия) на матч общего этапа Лиги чемпионов с местным «Арсеналом», передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24kz

Видео из аэропорта было опубликовано в социальных сетях «Кайрата». «Алматы – Лондон», - гласит короткая подпись в Instagram.

Напомним, матч «Арсенал» – «Кайрат» пройдет в ночь с 28 на 29 января в Лондоне и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

К этому матчу хозяева подходят в статусе абсолютного лидера общего этапа Лиги чемпионов: в семи матчах «Арсенал» набрал 21 очко. «Кайрат» же, напротив, занимает последнее, 36-е место, – за семь игр алматинский клуб смог набрать лишь одно очко.



