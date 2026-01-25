«Кайрат» отправился в Англию на Лигу чемпионов

Футбол
7

Алматинский «Кайрат» отправился в Лондон (Англия) на матч общего этапа Лиги чемпионов с местным «Арсеналом», передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24kz

Фото: акимат Астаны

Видео из аэропорта было опубликовано в социальных сетях «Кайрата». «Алматы – Лондон», - гласит короткая подпись в Instagram.

Напомним, матч «Арсенал» – «Кайрат» пройдет в ночь с 28 на 29 января в Лондоне и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

К этому матчу хозяева подходят в статусе абсолютного лидера общего этапа Лиги чемпионов: в семи матчах «Арсенал» набрал 21 очко. «Кайрат» же, напротив, занимает последнее, 36-е место, – за семь игр алматинский клуб смог набрать лишь одно очко.

 

#футбол #Кайрат #Лондон #арсенал

Популярное

Все
Почти 12 тыс. рейсов отменили в США из-за снежной бури
120-летие Ахмета Жубанова отметили концертом в Алматы
Сколько спортсменов представят Казахстан на зимней Олимпиаде
Около 130 тысяч домов остались без света в США из-за снежной бури
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
Путинцева завершила свое участие в Australian Open-2026
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Все дело в пене из полиуретана
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
МЧС Казахстана напомнил о безопасности при Крещенских купаниях в 2026 году
186 млн человек останутся без работы в 2026 году
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Как изменится животноводство к 2030 году в Казахстане
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот

Читайте также

Чемпион АПЛ в составе «Челси» будет играть за «Кайсар»
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от бельгийского «Бр…
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
«Кайрат» встретится с бельгийским «Брюгге» в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]