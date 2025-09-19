«Кайрат» проиграл «Спортингу» в стартовом матче общего этапа Лиги Чемпионов

Футбол
60

Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «Спортинга»

Фото: championat.com

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лиссабонский «Спортинг» и алматинский «Кайрат», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма полузащитник «Спортинга» Франсиску Тринкан открыл счёт в игре. На 64-й минуте Тринкан оформил дубль. На 66-й минуте нападающий хозяев Алиссон Сантос довёл счёт до разгромного. Ещё через две минуты полузащитник Жеовани Кенда забил четвёртый мяч «Спортинга» в игре. На 86-й минуте нападающий Эдмилсон сократил отставание «Кайрата».

В следующем туре португальская команда встретится с «Наполи» (1 октября), а казахстанский клуб сыграет с мадридским «Реалом» (30 сентября).

#матч #Кайрат #Лига чемпионов #Спортинг

Популярное

Все
2025 по Фаренгейту
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
«Я Отечеству дал обещанье, я стране обещал наступать...»
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
Преемственность поколений
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
Книжное богатство пополняет фонды
Плывет над городом колокольный звон
Торгай возродит дорога
Говорят участники съезда
Его сердце принадлежало родной земле
«В одном мгновенье видеть вечность...»
Надо брать пример
Указ Президента Республики Казахстан
Алан Бурибаев – с новым авторским проектом в «Астана Опера»
Закон Республики Казахстан
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

«Кайрат» вылетел в Португалию на матч со «Спортингом»
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Роналду вручили «Золотую бутсу» от Саудовской Аравии
Вратарь футбольного клуба «Кайрат» получил травму в матче п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]