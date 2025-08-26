В 2025 году РГП «Казаэронавигация» отмечает 30-летие со дня основания. За эти годы предприятие прошло путь от небольшой службы до национального провайдера аэронавигационного обслуживания, признанного на международном уровне. Сегодня именно «Казаэронавигация» обеспечивает безопасность полетов над воздушным пространством Казахстана – одним из крупнейших в мире по площади (более 3,5 млн квадратных километров)

«Казаэронавигация» была создана 22 июня 1995 года при Министерстве транспорта и коммуникаций. Перед новой организацией стояла ключевая задача – выстроить национальную сис­тему аэронавигационного обслуживания. За первое десятилетие (1995–2005 годы), на этапе становления, в Алматы и Актобе открыты первые региональные центры управления воздушным движением. Начата масштабная модернизация радиотехнических средств и авиационной электросвязи. Тогда в год обслуживалось около 150–170 тыс. полетов, преимущественно внутренних.

В последующее десятилетие (с 2005 по 2015 год) в «Казаэронавигации» занялись активным развитием технологий и выходом на международную арену. Были внедрены автоматизированные системы управления воздушным движением (АС УВД). Налажено сотрудничество с ICAO (Казахстан стал его партнером), на правах членства входит в IFATCA, CANSO, IATA и Eurocontrol. К 2014 году число обслуживаемых полетов достигло около 240 тыс. в год, что в полтора раза больше, чем в начале нулевых.

Современный этап (2015–2025 годы) развития «Казаэронавигации» связан с цифровизацией, международными инициативами и внедрением новых подходов к управлению воздушным движением. За это время Центр профессиональной подготовки получил статус PLATINUM в программе ICAO trainairplus, став одним из немногих в мире его обладателей. ИКАО разработаны и одобрены собственные учебные курсы, предприятие обзавелось крупнейшим в регионе штатом аккредитованных инструкторов.

В 2024 году «Казаэронавигация» удостоилась международной премии ATCA за проект «Динамическая секторизация» – инновационный метод оптимизации пропускной способности. В эксплуатацию был введен новый тренажерный комплекс для подготовки авиадиспетчеров. К 2024 году число обслуживаемых полетов превысило 410 тыс. в год, из которых более 80% составили транзитные рейсы.

Сегодня «Казаэронавигация» не только обеспечивает безопасность воздушного движения, но и содействует развитию инфраструктуры, принимая участие в строительстве новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли.

По мнению экспертов, эти проекты имеют стратегическое значение. Они откроют новые возможности для внут­реннего туризма, сделают регионы дос­тупнее, привлекут инвестиции и создадут рабочие места. А оснащение новых аэропортов современными системами навигации, связи и метеообеспечения позволит обслуживать рейсы на уровне международных стандартов.

Казахстанский опыт в области подготовки специалистов и внедрения новых технологий неоднократно отмечался на международных конференциях и форумах.

Оценивая пройденный путь, генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Фаат Богдашкин подчеркнул, что тридцать лет – это не просто юбилей, а доказательство зрелости предприятия.

«Мы сумели создать современную сис­тему аэронавигационного обслуживания, которая интегрирована в мировую авиационную инфраструктуру. Сегодня здесь обслуживают сотни тысяч полетов в год, и это стало возможным благодаря профессионализму наших авиадиспетчеров, инженеров ЭРТОС, специалистов связи, обеспечивающих техническую готовность оборудования, метеорологов, и всей команды», – сказал Фаат Фаритович.

По словам руководителя, в РГП «Казаэро­навигация» продолжается модернизация оборудования, внедрение цифровых технологий. По-прежнему особое внимание уделяется подготовке кадров, поскольку основная цель коллектива предприятия состоит в том, чтобы воздушное пространство Казахстана оставалось одним из самых безопасных и технологически развитых в регионе.

Таким образом, три десятилетия «Казаэронавигации» – это история роста, технологий и признания. «Безопасность в небе и доверие на земле» – девиз, который стал сутью работы РГП. Сегодня «Казаэронавигация» является не только оператором воздушного движения, но и символом профессионализма и надежности.