Национальная киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова приняла участие в международном телевизионном рынке MIPCOM 2025 в Каннах. Мероприятие традиционно состоялось в легендарном здании Дворца фестивалей и конгрессов (Palais des Festivals et des Congrès) и на прилегающих площадках, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: gov.kz

Вниманию зрителей и международных партнёров была предложена широкая подборка художественных, документальных и анимационных фильмов из золотого фонда «Казахфильма», а также современные картины, созданные при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Представители киностудии провели ряд встреч и переговоров с зарубежными дистрибьюторами и продюсерами, представив казахстанские кино- и телепроекты. Эти переговоры стали важным шагом для расширения присутствия отечественного контента на мировом рынке и открытия новых возможностей для сотрудничества.

MIPCOM считается одной из крупнейших профессиональных площадок в мире, посвящённых телевидению, стримингу и цифровому контенту. В этом году мероприятие собрало более 10 тыс. участников из 107 стран. В том числе лидеры рынка – Великобритания, США, Франция, Германия, Южная Корея, Япония, Турция, Канада, Испания и Италия.

По данным организаторов, в 2025 году Канны посетили около 3 тыс. покупателей контента, которые провели встречи с потенциальными партнёрами и обсудили ряд совместных проектов. В рамках рынка свои работы представили более 350 компаний.