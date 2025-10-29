«Казахфильм» принял участие в Международном ТВрынке MIPCOM в Каннах

Культура,Кино,Европа
11
Айман Аманжолова
корреспондент

Национальная киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова приняла участие в международном телевизионном рынке MIPCOM 2025 в Каннах. Мероприятие традиционно состоялось в легендарном здании Дворца фестивалей и конгрессов (Palais des Festivals et des Congrès) и на прилегающих площадках, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Фото: gov.kz

Вниманию зрителей и международных партнёров была предложена широкая подборка художественных, документальных и анимационных фильмов из золотого фонда «Казахфильма», а также современные картины, созданные при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Представители киностудии провели ряд встреч и переговоров с зарубежными дистрибьюторами и продюсерами, представив казахстанские кино- и телепроекты. Эти переговоры стали важным шагом для расширения присутствия отечественного контента на мировом рынке и открытия новых возможностей для сотрудничества.

MIPCOM считается одной из крупнейших профессиональных площадок в мире, посвящённых телевидению, стримингу и цифровому контенту. В этом году мероприятие собрало более 10 тыс. участников из 107 стран. В том числе лидеры рынка – Великобритания, США, Франция, Германия, Южная Корея, Япония, Турция, Канада, Испания и Италия.

По данным организаторов, в 2025 году Канны посетили около 3 тыс. покупателей контента, которые провели встречи с потенциальными партнёрами и обсудили ряд совместных проектов. В рамках рынка свои работы представили более 350 компаний.

 

#кино #Канны #MIPCOM #телерынок

Популярное

Все
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
Восток зовет
Собран первый урожай арахиса
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Спасаясь от воды, отхватили землю
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Модель водоканала, достойная масштабирования
Масличные культуры требуют инвестиций
Красота – в многоликости
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Новая история в таэквондо
Бронза из Нови-Сада
Распоряжение Главы государства о назначении
Край сакральных мест
«Кайрат» – пятикратный чемпион
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Подвиг Алии бессмертен
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Красота – в многоликости
Казахстан и Эстония расширяют сотрудничество в сфере культу…
В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центра…
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]