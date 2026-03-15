Казахская молодежь, обучающаяся в Турции, приняла участие в референдуме

Референдум
Казахская молодежь, обучающаяся в разных уголках Турции, активно участвует в референдуме. Молодые люди, голосующие в посольстве, передали свою тоску по родине через песни и музыку, создав особую атмосферу, сообщает Kazpravda.kz

На референдумные участки в городах Анкара, Стамбул, Анталья и Измир прибыло более 2 500 студентов почти из 40 провинций, чтобы проголосовать за светлое будущее Казахстана.

По словам молодежи, они проявляют такую активность, потому что речь идет о будущем Казахстана – а значит, и об их собственном будущем.

Молодежь, собравшаяся на зарубежных участках, воспользовалась этим моментом, чтобы исполнить национальные песни, станцевать и принять участие в различных спортивных соревнованиях, тем самым выразив свою тоску по родине.

Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Свыше 14 тысяч казахстанцев проголосуют на референдуме за рубежом – МИД
Глава партии Respublica проголосовал на референдуме
Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде
Спикер Мажилиса проголосовал на республиканском референдуме
Первые казахстанцы проголосовали на референдуме по новой Конституции
Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ерлан Карин
На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди - Центр общественных коммуникаций
Спикер Сената проголосовал на республиканском референдуме
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране
«Народный вайб»: казахстанцы креативно голосуют на референдуме в регионах страны
ЦКР озвучила основные цифры по работе участков для голосования
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей голосуют на референдуме
Молодёжь Казахстана впервые делает свой выбор на референдуме
Референдум-2026: на избирательных участках в Павлодарской области созданы все условия
На всех участках области созданы все условия: председатель атырауской теркомиссии референдума
Голосование проходит в рамках правового поля – Генпрокуратура
Чемпионы страны сделали свой выбор
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Группа «Иванушки International» сменила название
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Сколько казахстанцев с именем Конституция
Международные наблюдатели: Было много людей, которые голосу…
Наблюдатели в регионах: референдум проходит в рамках закона
Референдум очень хорошо организован - глава Итальянского ин…

