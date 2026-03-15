Казахская молодежь, обучающаяся в разных уголках Турции, активно участвует в референдуме. Молодые люди, голосующие в посольстве, передали свою тоску по родине через песни и музыку, создав особую атмосферу, сообщает Kazpravda.kz

На референдумные участки в городах Анкара, Стамбул, Анталья и Измир прибыло более 2 500 студентов почти из 40 провинций, чтобы проголосовать за светлое будущее Казахстана.

По словам молодежи, они проявляют такую активность, потому что речь идет о будущем Казахстана – а значит, и об их собственном будущем.

Молодежь, собравшаяся на зарубежных участках, воспользовалась этим моментом, чтобы исполнить национальные песни, станцевать и принять участие в различных спортивных соревнованиях, тем самым выразив свою тоску по родине.