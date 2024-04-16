Казахстанским аграриям возместят стоимость павших от паводка животных

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«Возмещение стоимости павших сельскохозяйственных животных. Размер компенсации будет определен региональной комиссией по определению ущерба на основе рыночных данных», - сообщили в пресс-службе Кабмина.

Правительством дополнительно будет оказано содействие фермерам и владельцам скота в виде отсрочки по выплатам кредитов и лизинговых обязательств. В случае задержки выплат штрафы им начисляться не будут, говорится в сообщении.

Кроме того, подвоз кормов от «Продкорпорации» по заявкам владельцев животных будет осуществлен на условиях отсрочки платежа. Заявки можно подавать официально в «Продкорпорацию» или через акиматы.