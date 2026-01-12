«Казахское мороженое» из шубата: новый гастрономический бренд покоряет отечественные прилавки

В Алматинской области появилась необычная гастрономическая новинка — мороженое из верблюжьего молока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат Алматинской области

Его производит 38-летняя предпринимательница Азангуль Албосын в селе Сарыбулак Енбекшиказахского района. Более 20 вкусов, натуральный состав и опора на традиции — так рождается продукт, который местные жители уже называют «казахским мороженым».

Азангуль Албосын — по образованию юрист. До переезда в Казахстан она работала судьей в Китае. О возвращении на историческую родину мечтала с детства — родители часто рассказывали о земле предков, а отец грезил созданием верблюжьей фермы.

Почти 15 лет назад Азангуль переехала в Казахстан, вышла замуж, вместе с супругом Жаркыном Жумагазы начала развивать крестьянское хозяйство. Сначала разводили коз и лошадей, продавали козье молоко и кумыс. Позже решились на более рискованный шаг — заняться верблюдоводством.

Первые верблюды были куплены на деньги от продажи машины. Учились на практике: ездили по фермам, советовались с опытными хозяйственниками, осваивали технологии приготовления шубата.

— Тогда мы продавали верблюжье молоко буквально в стаканах — на рынках, базарах, в местах, где больше людей. Машины уже не было, муж сам носил емкости. Было тяжело, но спрос рос, и люди начали приезжать к нам сами, — вспоминает Азангуль.

В село Сарыбулак семья переехала 10 лет назад. Сегодня на ферме около 80 верблюдов, а шубат, курт и масло покупают не только в районе, но и за его пределами.

Три года назад супруги подготовили бизнес-план и представили его акиму Алматинской области Марату Султангазиеву. Проект поддержали, и в Каражотинском сельском округе им выделили пустующий земельный участок.

— Верблюдоводство — это не просто бизнес. Для казахов эта отрасль всегда была источником жизни. Молоко, шерсть, кожа — все использовалось в быту. Мы хотим показать, что у этой традиции есть будущее, — говорит предпринимательница.

Азангуль также занимается рукоделием: шьет корпе, подушки, лечебные пояса из верблюжьей шерсти. В будущем она мечтает открыть школу ремесла для сельских женщин, чтобы они могли освоить дело и зарабатывать.

Особое место в хозяйстве занимает верблюжье молоко. Пройдя международное обучение и закупив оборудование, Азангуль в прошлом году запустила собственный бренд «Қазақ қызы» и начала производить мороженое из шубата.

— Молоко нужно варить медленно, до 20 часов, пока оно не станет густым, как сгущенка. Потом добавляю варенье. Сейчас у меня около 20 вкусов: шоколад, финики, карамель, ягоды, дыня, — рассказывает она.

Мороженое полностью натуральное: без консервантов, с минимальным содержанием сахара. По вкусу оно не уступает классическому, но полезнее — в нем больше витаминов и питательных веществ.

Сначала десерт продавали в небольшом магазине в селе Шелек, сейчас его заказывают алматинские кафе и рестораны. Дизайн упаковки Азангуль тоже разрабатывала сама.

В прошлом году предпринимательница участвовала в проекте «Одно село — один продукт». Ее мороженое из шубата понравилось гостям выставки, но господдержку в тот раз получить не удалось.

В планах семьи — увеличить поголовье верблюдов, открыть цех по розливу бутилированного шубата и расширить производство отечественного и в тоже время фермерского мороженого.

— Казахстан интересен миру своими традициями и культурой. У нас должна быть своя гастрономическая визитка. Я за то, чтобы на рынке было больше продукции под маркой «Сделано в Казахстане», — говорит она.

Казахская кухня — это отражение кочевой цивилизации Великой степи. Азангуль Албосын — одна из тех, кто не только сохраняет традиции, но и переводит их на язык современности. Ее мороженое из шубата — это десерт со вкусом Родины, в котором соединились история, натуральность и новые идеи.

