Казахстан будет свободно перевозить свои сельхозтовары через Иран

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в Тегеране подписал меморандум по транзиту казахстанских товаров через Иран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ходе официального визита Главы государства в Иран министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев принял участие в переговорах президентов Касым-Жомарта Токаева и Ибрахима Раиси в расширенном составе.

Руководитель МИИР РК озвучил актуальную информацию об успехах, перспективах и проблемных вопросах казахстанско-иранского сотрудничества в области транспорта и транзита, недропользования и промышленности.

В частности, министр сообщил об имеющихся возможностях для увеличения объемов перевозки казахстанской продукции через морские порты и стыковые станций Ирана с Туркменистаном, Турцией и Пакистаном, а также о достигнутых договоренностях с железными дорогами ИРИ в части предоставления скидок для грузов из Казахстана.

Говоря о реализации совместных проектов в сфере горно-металлургического комплекса, Каирбек Ускенбаев затронул проект строительства завода по производству катодной меди на месторождении «Борлы» в Карагандинской области. Его реализует Irkaz Metal Corporation совместно с IMIDRO. По данным МИИР, работы осуществляются по графику, ввод в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Другой совместный проект – строительство завода по производству ферросиликоалюминия, который осуществляется на территории Ирана государственной иранской компанией ТPРН и немецкой корпорацией ICMD. Казахстан в проекте представляет Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК, который предоставил патент на новый комплексный сплав, разработанный казахстанскими учеными. В рамках проекта НЦ КПМС РК проводит оценку сырьевой обеспеченности и маркетинговые исследования.

Одним из важнейших результатов переговоров президентов двух стран стало подписание меморандума о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукции.

Документы с казахстанской стороны подписали министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев и глава Министерства сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

В соответствии с меморандумом Иран обеспечит свободный транзит казахстанской пшеницы и других сельскохозяйственных товаров через свою территорию, без дополнительных пошлин и сборов. Стороны будут поощрять ввоз пшеницы, произведенной в Казахстане, в Иран по операциям СВОП и, с другой стороны, вывоз такого же количества пшеницы с выездных границ ИРИ.

Казахстан также берет на себя обязательства по оказанию поддержки иранских грузов сельскохозяйственного происхождения.

Для решения вопросов, связанных с поставкой сельскохозяйственной продукции, планируется создать Совместную рабочую группу.

Мининдустрии нашей страны и Министерство дорог и городского развития Ирана обязались поддерживать контакты с соответствующими органами третьих стран, чтобы обеспечить транзит товаров с оптимальной скоростью и ценой.

Меморандум вступил в силу в день подписания.