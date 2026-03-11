В условиях растущей геополитической нестабильности, санкционных конфликтов и ускоренной технологической трансформации особое значение приобретает устойчивость государственных институтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: KИСИ

В этом контексте новая Конституция Казахстана формирует прочную институциональную основу государства. Об этом заявил политолог Талгат Калиев на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», прошедшей в Астане 11 марта.

Экспертная площадка объединила депутатов Парламента, политологов, представителей академического сообщества, журналистов и общественных деятелей. Участники обсудили ключевые положения проекта новой Конституции и институциональные изменения, направленные на укрепление устойчивости политической системы.

По словам Калиева, современный этап мирового развития характеризуется высокой степенью турбулентности – от геополитических конфликтов до экономической и технологической трансформации. В таких условиях особое значение приобретает способность государств опираться на устойчивые институты и гибкие механизмы управления.

«Сегодня сильное государство – это не только эффективный центр принятия решений, но и система устойчивых институтов, способных адаптироваться к внешним вызовам и поддерживать общественно-политическое равновесие», – отметил эксперт.

По его словам, именно эту задачу решает новая Конституция Казахстана, которая предполагает переход от персоналистской модели политической системы к институциональной.

«Можно утверждать, что новая Конституция задает переход от модели, где устойчивость системы во многом была связана с конкретными политическими фигурами, к модели, где устойчивость обеспечивается институтами, правилами и процедурами», – подчеркнул Калиев.

Одним из ключевых элементов этой логики становится усиление парламентского компонента политической системы. Не менее важным шагом является отказ от президентских квот в парламенте, что усиливает институциональную самостоятельность законодательного органа и укрепляет его политическую субъектность. В рамках новой модели происходит и перераспределение функций между институтами политической системы. Законотворческая деятельность концентрируется в едином парламенте – Курултае, тогда как представительство регионов, этносов и различных общественных групп переносится в Халық Кеңесі (Народный Совет). Это позволяет выстроить более дифференцированную систему представительства, учитывающую многослойную структуру современного общества.

По мнению эксперта, новая Конституция должна рассматриваться не только как внутренний политический проект, но и как ответ Казахстана на меняющуюся международную среду.

«Речь идет о формировании более сбалансированной, представительной и процедурно оформленной политической системы, где долгосрочная устойчивость обеспечивается не персоналиями, а эффективной работой институтов», – отметил Калиев.

Эксперты платформы подчеркнули, что конституционная реформа направлена на формирование более устойчивой архитектуры государства, способной эффективно функционировать в условиях глобальных вызовов и быстро меняющейся мировой реальности.