Казахстан делает цивилизационный выбор – Исидор Борчашвили

Конституционная реформа
Закрепление в Конституции специального правового режима для отдельных территорий обеспечит единство правового пространства Казахстана, а поправки в области основных прав и свобод  – усилят человекоцентричный характер государства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в ходе заседания Конституционной комиссии заявил  профессор Высшей школы права Международного университета Астаны, доктор юридических наук, Исидор Борчашвили.

В своем выступлении он отметил, что сегодня различные страны все чаще используют дифференцированные модели территориального развития. Это объективный ответ на конкуренцию за инвестиции, технологии и человеческий капитал.

Однако, по его словам, любые решения такого рода затрагивают основы государственного устройства и, следовательно, требуют прямого конституционного основания.

«Именно поэтому в Конституции предлагается закрепить норму о возможности установления специальных правовых режимов для отдельных территорий на основании конституционного закона. Она прямо увязывает такие решения с соблюдением единства правового пространства, принципа равенства перед законом и сохранения конституционных прав и свобод граждан», – сказал Исидор Борчашвили.

Он добавил, что конституционное закрепление данного механизма позволит заранее определять прозрачные критерии и тем самым исключить риски произвольных решений.

При этом, по мнению Борчашвили, поправки в части основных прав и свобод укрепят фундаментальные принципы правового государства: верховенство права, правовую определенность, презумпцию невиновности и защиту личности от преследования.

«Это не просто уточнение норм. Это цивилизационный выбор, в фокусе которого стоит человек, его права и свободы», – отметил Исидор Борчашвили.

Он подчеркнул, что особое значение имеет положение о том, что законы, ухудшающие положение граждан или устанавливающие либо усиливающие ответственность, не имеют обратной силы.

«Это один из краеугольных камней справедливости. Гражданин должен быть уверен: его нельзя наказать за то, что на момент совершения не было правонарушением, его положение нельзя ухудшить задним числом», – подчеркнул спикер.

В то же время, по его мнению, норма о том, что закон, смягчающий или отменяющий ответственность, имеет обратную силу, подчеркивает человекоцентричный характер государства.

Так, предлагаемая статья системно закрепляет ключевые элементы правового государства: человек не обязан доказывать свою невиновность; лицо считается невиновным, пока его вина не установлена вступившим в законную силу приговором суда; никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких; запрещается повторное привлечение к ответственности за одно и то же правонарушение.

«Конституционное закрепление этих норм означает, что они становятся не просто правилами уголовного процесса, а ценностями всей правовой системы», – заключил Исидор Борчашвили.

