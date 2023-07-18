Казахстан добился равных условий налогообложения сельхозтехники в рамках ЕАЭС

Действие барьера заключалось в том, что при покупке сельхозтехники производства Кыргызстана, кыргызские фермеры освобождались от уплаты НДС, а казахстанским предприятиям, производящим сельхозтехнику, для освобождения от уплаты НДС на территории Кыргызстана нужно было поставлять товары, таможенная стоимость которых составляет около 2,6 млн тенге.

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Казахстан добился устранения очередного барьера в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь производимая в Казахстане и других государствах-членах ЕАЭС сельхозтехника имеет одинаковые условия с кыргызскими и получает освобождение от уплаты НДС при поставке такой техники в Кыргызстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Согласно информации МТИ, 11 июля Коллегия Евразийской экономической комиссии признала устраненным барьер, действовавший в Кыргызстане в отношении сельхозтехники, произведенной в странах ЕАЭС. Действие барьера заключалось в том, что при покупке сельхозтехники производства Кыргызстана, кыргызским фермерам предоставлялось освобождение от уплаты НДС.

Так, казахстанским предприятиям, производящим сельхозтехнику, для освобождения от уплаты НДС на территории Кыргызстана нужно было поставлять товары, таможенная стоимость которых составляет менее 500 000 сомов, а это около 2,6 млн тенге. При этом кыргызские предприятия освобождались от уплаты НДС без таких условий.

В 2021 году по инициативе казахстанской стороны действия Кыргызстана были признаны Коллегией ЕЭК как барьер на внутреннем рынке ЕАЭС. В 2022 году Кыргызстан принял ряд мер в целях устранения данного барьера. Однако они были не достаточными и не устраняли неравные условия налогообложения.

В апреле 2023 года в Налоговый кодекс Кыргызской Республики были внесены изменения, в результате чего стороны согласились признать барьер устраненным.

"Теперь производимая в РК и других государствах-членах ЕАЭС сельхозтехника имеет те же условия, что и произведенная в Кыргызстане, получая освобождение от уплаты НДС при поставке в Кыргызстан", - отметили в Минторговли.