Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о Президенте, Правительстве и многих других аспектов политической системы, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Мы вступили в период масштабной модернизации с целью построения Справедливого Казахстана – страны возможностей и прогресса. В недавнем Послании мною заявлено о запуске реформы Парламента. Заблаговременное анонсирование этой инициативы демонстрирует открытость политических процессов в нашей стране. Трансформация законодательной ветви власти станет логичным продолжением масштабных преобразований, осуществленных в последние годы», - сказал Глава государства.
Все предложения основаны на интересах и запросах граждан относительно эволюционного развития Казахстана. По словам Президента, наша страна должна развиваться и идти вперед. Планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет Парламента.
Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о Президенте, Правительстве и многих других аспектов политической системы. По общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции.
«При этом считаю нужным подчеркнуть: Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью. Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов», - подчеркнул Президент.