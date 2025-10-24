Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о Президенте, Правительстве и многих других аспектов политической системы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«Мы вступили в период масштабной модернизации с целью построения Справедливого Казахстана – страны возможностей и прогресса. В недавнем Послании мною заявлено о запуске реформы Парламента. Заблаговременное анонсирование этой инициативы демонстрирует открытость политических процессов в нашей стране. Трансформация законодательной ветви власти станет логичным продолжением масштабных преобразований, осуществленных в последние годы», - сказал Глава государства.

Все предложения основаны на интересах и запросах граждан относительно эволюционного развития Казахстана. По словам Президента, наша страна должна развиваться и идти вперед. Планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет Парламента.

Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о Президенте, Правительстве и многих других аспектов политической системы. По общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции.