В Астане под председательством министра энергетики Ерлана Аккенженова состоялось совещание по вопросам строительства Карачаганакского газоперерабатывающего завода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Министр энергетики подчеркнул, что возведение Карачаганакского ГПЗ мощностью до 5 млрд м³ газа в год - прямое поручение Главы государства и ключевой элемент Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года. Основная цель проекта — обеспечение растущих потребностей внутреннего рынка товарным газом и снижение зависимости от импорта путем диверсификации перерабатывающих мощностей, исторически завязанных на Оренбургский ГПЗ.

В ходе встречи Ерлан Аккенженов заслушал отчеты о текущем статусе реализации: на данный момент подтверждена экономическая целесообразность проекта и подписано соглашение о базовых принципах сотрудничества с китайской корпорацией CITIC Construction. Ведется подготовка к этапу FEED (базового проектирования), а также прорабатываются вопросы земельного участка, инфраструктуры и обеспечения сырьевой базой. Единым оператором стратегического проекта станет нацкомпания «QazaqGaz».

Данное решение продиктовано необходимостью оперативного перехода к стадии практической реализации и долгосрочным профильным опытом компании в управлении крупными газовыми активами. Особое внимание участники уделили ходу переговорного процесса с иностранными акционерами Карачаганакского проекта. Министр отметил необходимость скорейшего урегулирования вопросов гарантированной поставки сырого газа, согласования ценообразования (формирования справедливой отпускной цены для обеспечения рентабельности внутреннего рынка) и интеграции завода с существующей инфраструктурой месторождения (brownfield).

В ходе совещания также был поднят вопрос справедливого урегулирования механизма выплат за утилизацию газа (Evacuation fee). Министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что затягивание переговоров препятствует переходу проекта к активной стадии строительства.

«Для Казахстана этот завод имеет критическое значение, и бесконечно переносить сроки старта проекта неприемлемо. Государству нужен результат. Проект должен реализовываться динамично и в строгом соответствии с нашими национальными экономическими интересами. Ожидаем от консорциума конструктивной и оперативной позиции», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

По итогам совещания Министр подчеркнул, что государственная позиция остается неизменной: проект должен быть реализован максимально эффективно для национальных интересов, а достижение консолидированной позиции со всеми участниками - приоритетная задача на ближайшую перспективу. Ход исполнения поручений и реализации проекта переведен на особый контроль.