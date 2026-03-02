В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева рассмотрены вопросы подготовки к паводковому периоду с учетом новых прогнозных данных РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прес-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

О ситуации доложили Министерства по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, водных ресурсов и ирригации, а также транспорта.

С учетом прогноза определены регионы с различным уровнем паводковых рисков. Вице-премьер Канат Бозумбаев заслушал отчеты о мерах по увеличению водопропускной способности автомобильных и железных дорог. На сегодняшний день проложены 582 водопропускные трубы, при реконструкции автодорог построено 63 моста. Капитально отремонтированы пять аварийных мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

Кроме того, вице-премьеру доложили о результатах выездов в паводкоопасные регионы и готовности сил гражданской защиты к реагированию. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована республиканская и региональная группировка численностью более 39 тыс. человек. В ее распоряжении – свыше 12 тыс. единиц техники, более 4 тыс. водооткачивающих средств и около 700 плавсредств. С 1 марта в круглосуточном режиме работает Оперативный штаб МЧС. Ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки и состояния паводкоопасных территорий.