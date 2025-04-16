Для укрепления единого информационного пространства Казахстана и Азербайджана важны личные контакты и встречи. Об этом в рамках II Центрально-Азиатского медиафорума сказал программный директор программной дирекции государственного телеканала Азербайджана Эмин Гусейнов.

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

Эксперт отметил, что Казахстан и Азербайджан сегодня укрепляют сотрудничество по всем направлениям.

– Мы уже встречаемся как друзья и пытаемся на частном уровне какие-то вопросы решать. Наше сотрудничество тесное, и у нас нет никаких проблем. Даже если возникают вопросы, мы их спокойно обсуждаем и решаем в рабочем режиме, – отметил гость.

Также Эмин Гусейнов рассказах о совместных проектах в медиасфере.

– Мы недавно демонстрировали по азербайджанскому каналу «Культура» казахстанский сериал. В основном наше сотрудничество проходит телемостами. Нам еще предстоит укрепить эти связи. В этом плане медиафорум играет связующую роль, – считает эксперт.

По его словам, главная цель таких встреч – диалог между представителями медиаиндустрии разных стран.

– Мы можем находиться каждый у себя в стране, но, не видя друг друга, очень сложно решать даже небольшие вопросы. А в формате личного общения все решается проще, мы доносим предложения до руководства, обсуждаем общие задачи, – отметил спикер.

По словам Эмина Гусейнова, важно решить не только вопросы медиаиндустрии, но также восстановить культурные и исторически связи, которые были ослаблены за последние десятилетия.

– Мы все прожили в условиях разделённого информационного пространства. Хотя у нас общие исторические корни, за 30 лет многое было потеряно. Сегодня мы работаем над тем, чтобы это наверстать,– подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Астане стартовал II Центрально-Азиатский международный медиафорум. Мероприятие собрало более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.