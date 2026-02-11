Завершился отборочный этап нового сезона интеллектуальной программы «Азамат», транслируемой на телеканале «Хабар». Отборочные турниры были организованы в рамках 2025–2026 учебного года в нескольких регионах страны, передает Kazpravda.kz

Отбор проходил в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Павлодаре. В нём приняли участие студенты высших учебных заведений из разных регионов Казахстана, продемонстрировав уровень аналитического мышления, аргументации и гражданскую позицию.

В ходе отбора оценивались умение участников последовательно излагать мысли, логика, культура речи, эрудиция и лидерский потенциал. Претенденты выступали по заранее определённым темам, отвечали на блиц-вопросы и проходили дополнительные этапы оценки.

По итогам отбора определены 32 университета, команды которых примут участие в новом сезоне программы «Азамат». На следующем этапе они продолжат состязание на республиканском уровне.

Отметим, что интеллектуальная программа «Азамат» впервые вышла в эфир в начале 2000-х годов и получила признание как проект, внесший значительный вклад в развитие культуры публичных дебатов. Сегодня проект возвращается в обновлённом формате и продолжает своё развитие при активном участии высших учебных заведений страны.