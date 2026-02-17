Аида Балаева обозначила ключевые направления модернизации отраслей культуры и информации

Культура,Масс-медиа
151
Айман Аманжолова
корреспондент

В Астане состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и информации РК под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: gov.kz

В работе приняли участие вице-министры, руководители комитетов и подведомственных организаций, а также представители профильных структур. В ходе заседания были подведены итоги деятельности Министерства за 2025 год и определены ключевые приоритеты на предстоящий период.

Открывая заседание, Аида Балаева подробно остановилась на масштабных изменениях в Основном законе страны, где поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия впервые закреплены на конституционном уровне в числе основополагающих принципов.

В ходе встречи также были обсуждены новые подходы и современные тренды развития по всем направлениям деятельности Министерства. Отдельное внимание уделено необходимости системной модернизации отраслей с учетом актуальных вызовов и требований времени.

Также было отмечено, что проект новой Конституции, опираясь на опыт развитых государств, гарантирует свободу слова, впервые введена норма о защите прав граждан в цифровой среде. В этой связи, особое внимание Аида Балаева уделила вопросам цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность всех сфер Министерства и подведомственных организаций. Зампремьера поручила разработать единую комплексную стратегию цифрового развития.

В продолжение Коллегии участниками были обсуждены вопросы развития культуры, креативных индустрий, информационной политики, гражданского общества и реализации государственной молодежной и семейной политики.

В завершение Аида Балаева поблагодарила коллег за плодотворную работу, призвав к инициативности по каждому направлению. Зампремьера также поручила усилить межведомственную координацию и обеспечить качественное и своевременное исполнение поставленных задач.

 

#культура #информация #Балаева #МКИ

